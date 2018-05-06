إن هذه الأمراض من أكثر الأمراض انتشاراً في دول العالم، كما ذكرت آخر التقارير والإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لعام 2014.

حيث، وجدت أن نسبة مرض ارتفاع ضغط الدم في دولة الإمارات كان بمعدل 14.7%، كما جاءت نسبة مرض السكر بمعدل 18.6%، بينما كانت نسبة السمنة بمعدل 37.2% خلال المسح الصحي، الذي أُجري في دولة الإمارات خلال عام 2010.

كما نعلم بأن هذه الأمراض مرتبطة بالعديد من الأسباب، لكن لا يخفى بأن النظام الغذائي له دور كبير في انتشارها، وخاصةً عند اتباع نظام غير صحي، واعتماد الشخص على الوجبات السريعة بشكل كبير ومتكرر، ولكننا ندرك، بأنه، في بعض الأحيان قد يضطر الشخص للجوء لمطاعم الوجبات السريعة خلال يومه، وخاصةً خلال تواجده في مقر عمله، أو خلال السفر، لذلك سنتحدث اليوم عن كيفية الاختيار الصحيح، والصحي في مطاعم الوجبات السريعة، مع التنويه، بأننا ننصح دائماً باتباع نظام غذائي صحي، يحتوي على نسب كافية من البروتينات، والفيتامينات، والكربوهيدرات، والدهون، و السكريات حسب حاجة الجسم لها ، حيث أن الزيادة بأكثر من حاجة الجسم قد تؤدي إلى المضاعفات والأمراض التي ذُكرت سابقاً، وكذلك فإن الوجبات السريعة تفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة، مثل الألياف، والمعادن، والفيتامينات المفيدة للجسم، وتكون عالية في السعرات الحرارية، والدهون الضارة، والسكريات، والملح.

سنتحدث اليوم عن بعض الإرشادات والنصائح التي تساعد في الاختيار الصحيح في مطاعم الوجبات السريعة.

هناك ثلاثة اقتراحات أساسية للوجبات السريعة:

1- يجب أن تكون أقل من 500 سعرة حرارية، وألاّ تحتوي على دهون متحولة، وتحتوي على أقل من 1000 ملليغرام من الصوديوم.

2- التقليل من تناول الوجبات السريعة، بحيث لا تكون بشكل يومي أو أسبوعي، بل على فترات طويلة متباعدة.

3- اختيار الوجبات المشوية بدلاً من المقلية، خاصةً اللحوم والدجاج والبطاطس.

4- اختيار طبق جانبي صحي بديل عن البطاطس المقلية، مثل سلطة جانبية مع صلصة قليلة الدسم، أو طبق فاكهة، أو أرز مطهو على البخار، أو رقائق بطاطا مشوية، أو مخبوزة بالفرن.

5- اختيار خبز الحبوب الكاملة بدلاً من الخبز الأبيض.

6- يفضل الامتناع عن المشروبات الغازية، واستبدالها بالماء أو بالعصير الطازج الخالي من السكريات المضافة.

7- اختيار أحجام صغيرة للوجبات، اختر الحجم الأصغر للشطائر التي تحتوي على شريحة واحدة من اللحم، أو الدجاج، وكذلك اختر الحجم الأصغر للبطاطس المقلية.

8- اختيار سلطة صحية مع الدجاج المشوي، أو الروبيان أو الخضار مع صلصة خالية من الدهون، أو قليلة الدسم، وتجنب الإضافات كالجبن، والخبز المحمص، فهي تزيد عدد السعرات الحرارية.

9- اختيار المطعم الذي تحتوي قائمة طعامه على عدد السعرات الحرارية لكل وجبة، وكذلك المطعم الذي يستخدم الخبز، واللحوم والخضروات الطازجة، والذي يحتوي على بدائل صحية ضمن قائمة الطعام.

10- تقاسم الوجبة مع شخص آخر، خاصة في حال وجود العروض، التي تريد أن تنتهز فرصة شرائها.

11- في حال الرغبة في شراء وجبة إفطار سريعة، يُنصح باختيار بياض البيض، أو الجبنة قليلة الدسم على خبز الحبوب الكاملة، أو القمح الكامل.

12- تجنب الفطائر، "الكرواسان"، الكعك، حيث أنها مصنوعة من الكربوهيدرات المكررة، والمعالجة، وعادة ما تكون عالية في السعرات الحرارية والسكر.

13- إذا كنت ترغب في طلب وجبة كاملة "شطيرة، بطاطس ومشروب" يفضل اختيار وجبة الأطفال، حيث تحصل على وجبة كاملة، ولكن بكميات أقل وحجم أصغر.

14- ينصح بقراءة قائمة الطعام بأكملها، حيث ستتمكن من رؤية كل خيار متاح، وربما تجد خيارات صحية، ذات قيمة غذائية أكبر، ومنخفضة السعرات الحرارية، أو منخفضة الدهون.

15- يُنصح بمراجعة معلومات التغذية للوجبات، مثل عدد السعرات الحرارية، أو كمية الدهون، والسكر، أو الصوديوم، الموجودة في الوجبة قبل اختيارها.

16- إضافة الحليب الطازج إلى الشاي والقهوة بدلاً من الكريمة، لأنها يمكن أن تضيف ما يصل 200 إلى 300 سعرة حرارية، أو أكثر.

17- تجنب تناول البوظة، حيث أنها تحتوي على سعرات حرارية عالية، وسكريات، ولكن في حال الرغبة فيها، يفضل مشاركة تناولها مع شخص آخر، والاكتفاء بالحجم الأصغر، مع تجنب وضع الصلصات التي تزيد من السعرات الحرارية، أو الاكتفاء بوضع القليل منها.