مرض القدم الرياضي

سمي هذا المرض بالقدم الرياضي، لأن الرياضيين معرضون للإصابة به أكثر من غيرهم، بسبب ارتدائهم للأحذية الرياضية لوقت طويل، مع توافر الأجواء المناسبة كالرطوبة والدفء لنمو الفطريات، كما هو الحال في غرف تبديل الملابس، والاستحمام في الصالات الرياضية، حيث يتم التعرض للفطريات عندما يمشي الشخص حافياً، أو عند ملامسة جلد شخص مصاب، أو عند مشاركة الأحذية، والمناشف.

ومن ناحية أخرى، فإن هذا المرض قد يصيب البالغين والمراهقين بالأخص المصابين بمرض السكري أو الذين يتعرضون لجلسات العلاج الكيميائي وغيرهم.

يظهر هذا المرض على هيئة تشقق، وتقشر الجلد بين الأصابع، حيث تظهر المنطقة باللون الأبيض، ويتسبب بحدوث حكة وإحمرار وأحياناً بنزيف في الجلد، وفي بعض الأحيان قد تتكون بثور، أو قد يصاحبه التهاب بكتيري يظهر على هيئة ألم شديد مع تورم وإفرازات صديدية، مما قد يستدعى استخدام المضادات الحيوية.

التشخيص والعلاج

يتم التشخيص من خلال وجود الطفح الجلدي السابق، بالإضافة إلى التاريخ الشخصي، والمرضي للمصاب، وفي بعض الحالات عند الشك في التشخيص، أو عدم الاستجابة للعلاج، يتم أخذ عينة وفحصها تحت المجهر، أو عمل مزرعة لخزعة من الجلد.

يشمل علاج القدم الرياضي اتباع الإرشادات الوقائية لتجنب تكرار الإصابة، حيث ينصح بالحفاظ على نظافة القدمين مع الحرص على تجفيفهما بعد الغسل، وكذلك تجنب لبس الجوارب لفترات طويلة وعند ارتدائها يفضل استخدام القطنية، وكذلك يُنصح بارتداء أحذية مناسبة وغير ضيقة ومفتوحة إن أمكن، وتجنب المشي حافي القدمين خاصةً في الأماكن العامة، مثل الصالات الرياضية، والمسابح، وأماكن الوضوء في المساجد، بالإضافة إلى تجنب مشاركة الأدوات، أو الأحذية والمناشف مع الآخرين.

معظم علاجات مضاد الفطريات تكون موضعية، والعديد منها متوفر في الصيدليات بدون وصفة طبية، وتتوفر على هيئة كريم، مرهم أو مسحوق بودرة يمكن استخدامها مرة واحدة أو مرتين يوميا لمدة أربعة أسابيع، وقد يصف الطبيب أقراصاً تؤخذ عن طريق الفم في حال عدم الاستجابة للعلاجات الموضعية، أو في حالات العدوى الشديدة.