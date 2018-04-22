تعليمنا بين الانتقاد والتطوير ...

في بداية مقالي، استهله بنقطتين لا جدال فيهما.

أولهما: أننا شعب محظوظ، لأننا في ظل قيادة حكيمة، من أهم أولوياتها التربية والتعليم، ورغم التحديات المحيطة إلاّ أنّ هذا القطاع يحظى باهتمام كبير لصنع جيل يواكب معطيات العالم وطفراته.

ثانياً: نؤمن أنّ كل القاطنين على أرضنا، ممثلين في وزارة التربية وكذلك الطلبة وأولياء الأمور، يعوا نفس الفكر لتطوير هذه المنظومة للأفضل دون أي شك بذلك.

لكن ما يجري من اختلاف في وجهات النظر، وتنوع مصادر الانتقادات على وزارة التربية والتعليم، من إذاعة، ومقاطع فيديو وصوتيات، وآخرها درس الخبز ومسمياته، والجدل الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، يثير عدة تساؤلات، وهنا أطرح سؤالاً مهماً، يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار، لكيلا يتجاوز الانتقاد حد النقد. لماذا وزارة التربية تنتقد وبشدة الرأي العام، أحيانا يتحول النقد إلى تهجم وتهكم؟

دعونا نكون أكثر واقعية، وموضوعية، ونقف فعلاً أمام هذا التساؤل.

ما يثير التعجب أحياناً، هو أن الانتقاد لا يأتي من أولياء الأمور أو الطلبة فحسب بل هناك أصوت، انتشرت ينتمي أصحابها لسلك التعليم من الإداريين والمعلمين، إذ انتشر منذ أيام مقطع لإحدى الأخوات والتي طرحت فيه قانون أداء المعلم، وتقييمه السنوي، وكيف تم تصعيب الأمر، وبدت واضحة، ومقنعة وكانت دقيقة في الطرح وبشكل مفصل ومباشر، لكنها لم تتلق الرد.

إنّ التساؤلات التي لا تلقى لها أجوبة، أو الردود الضعيفة، مع جيل لا زال يفتقد للطريقة المثلى، ومازال مرعوباً من هزات التغيير و أولياء أمور مرتبكين بين ابن مشوش وتعليم رمادي، ومعلم مهدد إما أن يتماشى مع الجديد أو يقفز من سفينة التعليم.

كل هذا ، مع فقد المرجعية حسب أقوال معظمهم، والتساؤلات التي لا تلقى أجوبة، كلها تخلق إرباكاً، وتشويشاً لدى الكثيرين.

نحن أمام ظاهرة خطيرة، ولو تركت الأمور كما هي عائمة دون منهجية واضحة، وأجوبة شافية لجميع الأطراف، وبكل شفافية، قد تصل الأمور إلى ما لا يحمد عقباها، فلابد من مواجهة حتى لو هناك عثرات، فالأخطاء تصحح، وعلى الوزارة مراعاة أن الطالب وولي أمره والمعلم شركاء أساسيون في منظومة التعليم، واستراتيجية التربية، وليسوا متلقين للخدمة فقط.

هناك شرخٌ، يجب أن يعالج بحكمة، والله إنني، أعرف مدراء مدارس ومديرات وإداريين ومعلمين من الطراز الأصيل، لديهم الحس والفكر التعليمي تجاه الطلبة، ويطبقوا معهم أساليب حديثة ليوائموا التغيرات مع طلبتهم وأولياء أمورهم جزاهم الله خيراً. وحسب ظني، أمثال هؤلاء هم خط الأمل، والود المتبقي، ولكن كثرة الضغوط، قد تفجر شلال الضيق المتراكم.

إخواني، لسنا ضد التطوير، وخاصة في التعليم، لكن نحتاج لتدرج، ووضوح وعدم الخروج من جلبابنا بتسرع قد يُعرينا.