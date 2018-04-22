2- ماهي أسبابه؟



إن مرض الزهايمر مرتبط بموت الخلايا العصبية في أجزاء مهمة من الدماغ، ولم يحدد العلماء سبب رئيسي لذلك، ولكن، هناك عدة نظريات منها، وجود بروتينات بيتا أميلود (beta amyloid) أو وجود كتل غير منظمة من ألياف البروتين في الدماغ، والتي تعرف باسم التشابكات العصبية الليفية، وكذلك حدوث طفرات جينية وراثية.

هناك عدد من العوامل، التي قد تزيد من خطورة الإصابة بالزهايمر، منها: التقدم في العمر، زيادة مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، التدخين، السمنة، واتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة.



3- ماهي أعراضه؟



هناك العديد من الأعراض للمرض، ولكن، ليس ضرورياً تواجد جميعها لدى المريض، وكذلك قد تتشابه مع أعراض لأمراض أخرى، فيما يلي نتطرق لأهم الأعراض:



-فقدان الذاكرة، وبالأخص الأحداث الأخيرة والحديثة "الذاكرة قصيرة الأمد" وقد يتذكر المصاب أشياءً حدثت منذ سنوات طويلة، ولكن، لا يتذكر الأشياء التي حدثت مؤخراً.



-قلة التركيز، وعدم معرفة الزمان والمكان الحاليين، وصعوبة تسمية الأشياء، أو الأشخاص



- العجز عن أداء بعض المهام اليومية، مثل الطهي، والتسوق، والتعامل مع المال والحساب.



- فقدان القدرة على الاهتمام بالنفس، من حيث ارتداء الثياب والنظافة الشخصية.



-تغييرات في الشخصية، واهتمام ضئيل بالأنشطة المعتادة، وكذلك العصبية، والتقلب في المزاج، وأحيانا الهلوسة إلخ.



4- كيف يتم تشخيصه؟



يتم تشخيص المرض عن طريق التاريخ الشخصي، والعائلي للمصاب، وكذلك وجود الأعراض السابقة التي لاحظها المريض، أو أحد أفراد الأسرة، كذلك يشمل التشخيص الفحص البدني، وفحوصات للكشف عن مدى تأثر الذاكرة والتركيز واللغة وغيرها لدى المريض، وكذلك يمكن عمل فحوصات أخرى لاستبعاد وجود أسباب أو أمراض أخرى، تؤدي إلى نفس الأعراض أو لتأكيد التشخيص، منها تخطيط الدماغ، و التصوير الإشعاعي كالرنين المغناطيسي، (MRI) والأشعة المقطعية (CT)، وكذلك فحوصات الدم لمعرفة مستوى الكالسيوم ، السكر ، فقر الدم ، فيتامين باء 12 ، الغدة الدرقية ، فحص جيني، وغيرها من الفحوصات الضرورية.



5- هل هناك طرق للوقاية؟ وماهي طرق العلاج؟



العديد من التوصيات تحث على اتباع نمط حياة صحي، وتدعو إلى تناول الطعام الصحي، والحفاظ على وزن صحي، التوقف عن التدخين، وزيادة النشاط البدني، خاصة في منتصف العمر للتقليل من خطر الإصابة بالزهايمر، وكذلك يجب الوقاية أو علاج ارتفاع ضغط الدم، والكولسترول، والسكر في الدم.

حتى الآن لا يوجد علاج لمرض الزهايمر، إلا أن الأبحاث في هذا المجال تتقدم من عام لآخر، ولعل أهم خطوة في العلاج، هي تثقيف المريض والأهل عن هذا المرض، وكيفية التعامل معه، وكذلك التشديد على أهمية ودور الأهل الفعال في العلاج من خلال الدعم المعنوي والنفسي للمريض.



هناك العديد من العلاجات التي تخفف من الأعراض، وقد تساهم في إبطاء تطور المرض، منها الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم مثل ميمانتين (Memantine)، أو لاصقات توضع على الجلد مثل إكسيلون (Exelon Patch) وأدوية أخرى لعلاج الأرق، والاكتئاب، وغيرها من الأعراض حسب حالة المريض.