الاتصال الحكومي... معلومات وتشاور وقرار

وقد عرض المنتدى، وناقش، من خلال جلساته العامة والتفاعلية العديد من القضايا والمسائل والتجارب، المرتبطة بتأثير التقنيات الحديثة وتطور وسائل وأدوات الاتصال، على وظائف الاتصال الحكومي وفاعليته في تحقيق أهدافه، وتمكنه من القيام بأدواره على المستويات التنموية والإعلامية، والدبلوماسية والاقتصادية والإنسانية.

ويستعرض هذا المقال، الدروس المستفادة مما قدمه المنتدى هذا العام، لضمان نجاح الاتصال الحكومي، وتفعيل قدرته على التجاوب مع التغيرات الحديثة، سواء على مستوى تطور تقنيات الوسائل أو على مستوى تطور مهارات وقدرات المتعاملين، من الجمهور المستهدف.

أولاً: يحتاج الاتصال الحكومي إلى تطوير مستمر في محتوى المعلومات التي يقدمها للجمهور، بحيث يحيطه علماً بالسياسات والاستراتيجيات المنفذة، وكذلك الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية، ومع التطور التقني الذي أكدت عليه العديد من جلسات المنتدى، أصبحت هذه المعلومات والخدمات متاحة إلكترونياً عبر المواقع والتطبيقات الحكومية.

كما ترتبط هذه المعلومات أيضاً بتوفير خدمات إخبارية وإعلامية متكاملة للجمهور، عبر وسائل الاتصال الحديثة، والإعلام عن أنشطة الحكومة، وسياساتها وقراراتها وأعمالها.

ثانياً: يجب تفعيل التشاور مع الجمهور، بحيث يتم وبصورة مستمرة التعرف على آرائه ومقترحاته وتقييمه للخدمات المقدمه له، وهنا تقوم وسائل الاتصال الحديثة كالمواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية، بدور مهم في تفعيل التشاور الإلكتروني، عبر استطلاعات الرأي والاستبيانات الإلكترونية، ومنتديات النقاش والحوار.

ثالثاً: يؤدي تقديم المعلومات إلى الجمهور بشكل فوري، ومتكامل، وإحاطته بالأحداث الجارية، والتعرف المستمر على احتياجاته والأخذ بآرائه، إلى الوصول لمرحلة المشاركة في اتخاذ القرار، بحيث يشارك المواطن في اتخاذ القرارات في المسائل التي تهم حياته اليومية.

وهو ما يمكن أيضاً أن يتم بصورة إلكترونية، عبر تفعيل أدوات المشاركة المتاحة على البوابات والمواقع والتطبيقات الحكومية، والتي يمكن من خلالها رصد مقترحات الجمهور، والأخذ بها عند إصدار القرار، وعند تصميم السياسات والخدمات.

رابعاً: العمل وفق سياسة البيانات المفتوحة، وهي المعلومات التي يمكن للجمهور الوصول إليها بهدف التعرف على الدولة، وتكوين صورة متكاملة عنها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وتؤدي إتاحة البيانات المفتوحة، إلى إكساب البرامج والسياسات الحكومية مصداقية لدى الجمهور، ودفعه إلى التجاوب معها.

خامساً: يؤدي التطور الواضح في المجال التقني وفي تطور وسائل الاتصال، إلى تطور مواز في وظائف الاتصال الحكومي، فلم يعد هو الاتصال القائم على نقل المعلومة إلى الجمهور فحسب، بل هو اتصال تشاركي تفاعلي موجه نحو مصلحة الجمهور، تتوازن فيه أطراف العملية الاتصالية وتتبادل من خلاله الرؤى والأفكار، خاصة مع السرعة والسهولة التي أتاحتهما الوسائل الحديثة للتواصل بين هذه الأطراف.

سادساً: لم يعد البعد التنموي والاجتماعي أو الخدمي فقط، هو الموجه لأدوار الاتصال الحكومي، وإنما يتوجه هذا الاتصال أيضاً من خلال أبعاد وطنية وإقليمية ودولية، في ظل ظروف عالمية وإقليمية مضطربة، تمر بها مناطق ودول مختلفة.

لقد أكدت جلسات وفعاليات الدورة السابعة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، والذي ينظمه سنوياً المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، على ضرورة مواكبة الاتصال الحكومي، لمتغيرات الألفية الرقمية، من حيث تطوير السياسات والاستراتيجيات، وتطوير محتواه ليواكب تطلعات الجمهور واحتياجاته، والاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة، والرصد والتقييم المستمرين لمدى تحقق أهدافه.

وهو ما يمكن أن نرصد اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة به، من خلال تحقيقها لمراكز متقدمة، على مستوى تطور كل من الحكومة الإلكترونية، والمشاركة الإلكترونية، حيث جاء ترتيبها وفقاً لآخر تقرير صدر عن الأمم المتحدة عام 2016، ضمن الثلاثة الأوائل على المستوى العربي، وضمن الخمسين الأوائل على مستوى دول العالم، كما يتوقع العديد من الخبراء تقدمها في الترتيب في التقرير الجديد، والمتوقع صدوره في نهاية عام 2018.