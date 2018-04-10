اليوبيل الذهبي

نادي الفجيرة والذي كان سباقاً هذا الموسم في العديد من الفعاليات والتعاقدات، ذات الصيت العالي، قدم لوحةً جميلةً في احتفاله باليوبيل الذهبي، بدايةً من استقدام النادي الأهلي المصري أشهر الأندية العربية والإفريقية، ودعوة نخبة لامعة من نجوم الأندية المحلية والخليجية، للمشاركة في المباراة الاستعراضية، أبرزهم عمر عبد الرحمن وياسر القحطاني، وكذلك تنّوع الفقرات الفنية، والترفيهية، المصاحبة للكرنفال، مروراً بالألعاب النارية المثيرة، والأوبريت المعبر الذي حمل عنوان "حصن الذيابة".

وختاماً بتكريم الجيل الأول، عرفاناً وثناءً لكل المخلصين الذين قدموا إسهامات جليلة في خدمة النادي.

أما نادي الجزيرة الحمراء، و بحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة، فكان ثاني الأندية احتفالاً باليوبيل الذهبي، حيث قدّم درساً عملياً من خلال إقامة حفل مبسط ولكنه يحمل في طياته الكثير من المعاني الجميلة، و الأمل لمستقبل زاخر، وأوضح بأن مسيرته المفعمة بالعطاء الثقافي و الاجتماعي و الرياضي، لا تتوقف على جانب واحد، وأكّد أن للأندية الرياضية دور هام، إذ ساهمت في ترسيخ القيم التربوية، و الوطنية، والإنسانية، و كان أبرز مشاهد الاحتفال، الإعلان عن مشاريع استثمارية، هي الأولى من نوعها، على مستوى الإمارة، ستكون رافداً و داعماً لميزانية النادي في السنوات القادمة.

الاحتفالات التي أُقيمت، نجحت بشكل مباشر في عملية توثيق وتثبيت تاريخ تأسيس النادي، وربطت الجيل الماضي بالحاضر، بصورة حضارية معبرة، وأوجدت نقطة دفع لانطلاقة جديدة، نحو المستقبل، ومحطة هامة على طريق تحقيق الطموحات، وآمال جماهير النادي، عبر مشاريع يقودها جيل من الشباب الواعد.