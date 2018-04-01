وقد سمي هذا المرض بالحزام الناري، لأن الطفح يظهر على شكل شريط أو حزام باللون الأحمر مسبباً الألم والحرقان.



قد يصاب بهذا المرض، قرابة 20% من الأشخاص الذي أُصيبوا سابقاً بالجدري، ولكنه أكثر شيوعاً لدى البالغين، فوق سن الـ 50، والأفراد ذوي المناعة الضعيفة، أو اللذين يتناولون أدوية تضعف المناعة.



هل هو مرض معدي؟

إن المصاب بالحزام الناري، يمكن أن ينقل العدوى للآخرين، عن طريق إفرازات الجهاز التنفسي "في الهواء"، أو بالاتصال المباشر مع مكان الإصابة "الطفح الجلدي"، علماً بأن الشخص الذي انتقلت له العدوى، سيصاب بالجدري وليس بالحزام الناري.



ما هي أعراضه؟ وهل هناك مضاعفات للمرض؟

عادةً تظهر أعراض مثل الحكة، أو الحرقان، أو الوخز، أو الألم في منطقة من الجلد على جانب واحد من الجسم، وقد يصاب بعض الأشخاص بالحمى، أو الشعور العام بعدم الارتياح، أو الصداع، وفي غضون يوم إلى يومين، يبدأ ظهور البثور على أحد جانبي الجسم بنمط شبيه بالحزام، عادةً، في منطقة "الصدر، أو أسفل الظهر".



الجدير بالذكر، أن الشخص المصاب يكون معدياً حتى تتقشر البثور، وغالباً، تتقشر بعد مرور 7 إلى 10 أيام على ظهور الطفح، ويختفي الطفح بشكل عام، في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع، ولكن قد تظل الندوب والتغييرات في لون البشرة لفترة طويلة.

قد يتسبب حزام الناري ببعض المضاعفات، خاصةً عند كبار السن، منها ألم شديد مستمر حتى بعد اختفاء الطفح الجلدي، وقد يستمر الألم لفترة طويلة "Postherpetic neuralgia"، كذلك فقدان البصر، في حال وجود الطفح بالقرب من العين، وقد يتسبب بأمراض عصبية، مثل التهاب في الدماغ، أو شلل في الوجه، أو صعوبات في السمع، أو التوازن، وكذلك التهابات جلدية بسبب عدوى بكتيرية.



هل هناك طرق للوقاية؟

يمكن الوقاية من هذا المرض عن طريق أخذ التطعيم، وتجنب مشاركة الأشياء والملابس مع المصابين، وتجنب مخالطتهم.



كيف يتم علاج الحزام الناري؟

لا يوجد علاج في الفترة الحالية، ولكن قد يصف الطبيب بعض الأدوية، التي تحد من انتشار المرض، وأعراضه، وبالتالي تسرع من عملية الشفاء، وتقلل من فرص حدوث المضاعفات، منها الأدوية المضادة للفيروسات مثل فالسيكلوفير "Valaciclovir" وفامسيكلوفير "Famciclovir"، والتي يجب البدء بها خلال 3 أيام من ظهور الأعراض، وكذلك يمكن استخدام المسكنات بأنواعها المختلفة، التي يصفها الطبيب حسب الحاجة، وشدة الألم، منها الأدوية المضادة للصرع، والأدوية المضادة للاكتئاب، وفي بعض الحالات يمكن إعطاء الستيرويد "الكورتيزون".



متى يمكن العودة إلى العمل أو المدرسة؟



تعتمد الإجابة على مكان العمل، ومكان وجود البثور، فإذا كانت البثور على الوجه، فينصح بعدم العودة للعمل حتى تتقشر جميع البثور، والتي تستغرق عادةً من 7 إلى 10 أيام.



أما إذا كانت البثور في منطقة يمكنك تغطيتها، على سبيل المثال، باستخدام ضمادة أو شاش، فمن الممكن العودة للعمل عند الشعور بالتحسن، ولكن من ناحية أخرى إذا كان مقر العمل في أماكن تقديم الرعاية الصحية "مستشفى، عيادة، مركز صحي"، يجب استشارة الطبيب قبل العودة إلى العمل.