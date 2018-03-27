لهذه الأسباب.. سأشارك في "منتدى الاتصال"

ولكن، هذه المرة سيجتمع العالم في الشارقة، فبعد أيام ستكون الشارقة، على موعد مع حدث عالمي كبير ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وهو المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، تحت مسمى" الألفية الرقمية، إلى أين؟"



وسيجتمع نخبة من المتحدثين الإماراتيين، والعرب، والأجانب، من قادة الدول، والرؤساء، والوزراء، ومدراء المؤسسات الحكومية، والشركات الخاصة، وقادة الفكر والمجتمع، ورواد التكنولوجيا، والأكاديميين، والإعلامين، والمتخصصين، ليرسلوا رسائلهم الإيجابية من الشارقة إلى العالم.



هذا الحدث، ليس بالحدث العادي، فقد قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، عبر البث المباشر، الخميس الماضي "كلمتي في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، ستكون عن تحذيرات السوء، والتنويه إلى الخير، والتوجيه إليه، فقد تساوى السيء مع الخير في هذه الأيام.



فنحن هنا، نحذر المستعمل والصانع من الأخطار، ونشجع على استعمال الخير، وهذا هو المحور الذي تدور حوله الكلمة، ونحن نظن، أنه بإذن الله لا أحد لدينا يقدم مادة سيئة، ولكن هذا العلم كالسكين الذي يقبض عليه الشخص، فيمكن استعماله في الجريمة ويمكن كذلك استعماله في النفع، وبإذن الله سنوجههم للنفع والخير، ونتمنى للجميع التوفيق بإذن الله".



وجود هذا العدد الكبير من أصحاب الخبرات، بالإضافة إلى 40 متحدثاً من 16 دولةً، ينقلون تجاربهم خلال جلسات المنتدى، فرصة لتطوير مهارات الفرد والمؤسسة معاً، فهؤلاء المتحدثون ينقلون لنا خلاصة تجارب عشرات السنين، التي مروا بها في مؤسساتهم ودولهم، وكيف تجاوزوا التحديات، بالإضافة إلى أفكارهم، التي ساهمت بتغيير حياة الملايين حول العالم إلى الأفضل.



وأريد أن أنوه، بأن توصيات المنتدى خلال دوراته السابقة لم تبق حبراً على الورق فقط، بل أُخذت بعين الاعتبار، وتحولت أفكاره إلى أرض الواقع، وترجمت كمبادرات مثل استحداث جائزة الاتصال الحكومي وغيرها.



طبعاً، لكل هذه الأسباب، سأكون حريصا جداً على المشاركة في المنتدى، وسيكون مقالي القادم إن شاء الله عن تجربتي في المنتدى.