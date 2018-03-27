"البرنس" عدنان الطلياني

بدأ عدنان حياته الرياضية، كلاعب كرة طائرة في فرق المراحل السنية بنادي الشعب، والروايات تقول إنّه كان لاعباً متميزاً، ويُبشر بمستقبل كبير في هذه اللعبة، ولكن في ذلك الزمن الجميل، كانت أجواء الألفة، والتقارب، والحب، بين أبناء النادي رائعة، و خالية من الحسد، والكراهية، والغل، لذلك سنحت الفرصة له بمشاركة "الرَّبع" في دورة تنشيطية لكرة القدم بنادي الشعب، فتألق و أبدع، و مّزق الشباك بالأهداف، و بنظرة الخبير، و حنكة القيادي المسؤول الحاضر في كل فعاليات النادي، طلب منه الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي الانضمام لفريق كرة القدم بالنادي، بعدها بدأت أجمل قصة، لأروع ما أنجبت بلادنا من مواهب كروية .



الحديث عن تاريخ عدنان الكروي يحتاج إلى صفحات، ونشرات، لا تسعها هذه الزاوية الصغيرة، ولكن على عُجالة، نقول إن الظهور الأول لـ "البرنس" في صفوف الأبيض، كان عام 1983 واستمر إلى عام ،1997 خاض خلالها، 163 مباراة دولية، وساهم بشكل كبير مع زملاء الدرب في إنجاز الصعود إلى كأس العام عام 1990، لم يتغيب طوال هذه المدة عن أي استدعاء إلا في حالات نادرة، بسبب الإصابة، وكان في مقدمة اللاعبين وصولاً، وحضوراً، وفاكهة معسكرات المنتخب الوطني.



تلقى عدنان سيلاً من العروض، يُسال لها اللعاب، لأي لاعب يبحث عن المادة، والشهرة، للانتقال من ناديه، ولكن في زمن كان يحكمه الوفاء، والإخلاص، والإيثار، رفض كل العروض، وتحمّل العقبات، ورفض أن يكون للمال عبداً، فأصبح رمزاً كبيراً في رياضتنا.



اليوم نحن في أمس الحاجة، أن يتواجد هذا النجم الكبير في المراكز القيادية، سواء في الهيئة العامة للرياضة، أو اتحاد الكرة، أو مجلس الشارقة الرياضي، لما يمثله من ثقل كبير، وقدوة حسنة، ومثال يحتذى به للأجيال القادمة، وعلينا إدراك أن ابتعاده، خسارة للرياضة الإماراتية، والتي لوحظ عليها تقريب البعيد وإبعاد القريب.



أخيراً عذراً بو حمدان، فكل ما سبق نقطة في بحر تاريخك الزاخر.