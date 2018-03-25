التغذية العلاجية

في هذه المقالة سنتطرق بالمختصر إلى أهم الأمراض المنتشرة والحمية المناسبة لها.



1- نقص الحديد:



ينصح بتناول الأغذية الغنية به، مثل الكبد، البقوليات كالفاصولياء العدس، المكسرات، الفواكه المجففة، مثل المشمش المجفف والخوخ، والزبيب، الخضار الورقية الخضراء الداكنة، مثل الجرجير، والسبانخ، كما يفضل تناول البرتقال لأنه يساعد في امتصاص الحديد.



2- نقص فيتامين "ب 12":



إن فيتامين "ب 12" يتواجد بشكل كبير في المنتجات الحيوانية مثل الكبد، الحليب، السمك، اللحوم، بعكس المنتجات النباتية فإنها تكاد لا تحتوي على فيتامين "ب 12"، وإن وجدت تكون نسبتها قليلة جداً.



3- نقص حمض الفوليك:



هناك العديد من الأطعمة الغنية بحمض الفوليك مثل السبانخ، الملفوف، والقرنبيط، والفول والبقوليات، والبرتقال، والحبوب الكاملة، والدواجن والكبد.



4- نقص فيتامين د:

إن المصدر الرئيسي لفيتامين "د" هو الشمس، حيث أن الفيتامين يتم صناعته تحت الجلد، بعد تعرض الجسم لأشعة الشمس لمدة كافية، وبطريقة صحيحة، لكنه يوجد بكميات أقل في مصادر أخرى مثل الأسماك الدهنية والحليب المدعم والبيض.



5- ارتفاع الكوليسترول في الدم:



ينصح بتناول الأسماك الزيتية الغنية بأوميجا 3، مثل السلمون، والسردين، حيث أنّها تساعد في تقليل نسبة الدهون الثلاثية، كما ينصح بالتقليل من تناول اللحوم الحمراء، والأطعمة المقلية، والمشبعة بالدهون الضارة.



6- مرض النقرس وارتفاع حمض اليوريك:



هناك العديد من الأطعمة التي تحتوي على حمض اليوريك لذلك ينصح بالتقليل من تناولها، مثل اللحوم الحمراء، والدواجن، المأكولات البحرية، كالمحار، والسردين، الخضروات مثل القرنبيط والسبانخ، والبقوليات، ولكن ينصح بتناول الكرز والأطعمة الغنية بفيتامين "سي".



7- الإسهال والتقيؤ "التسمم الغذائي":



ينصح بتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكريات، كما ينصح بتناول النشويات، مثل البطاطس والأرز والقمح، البسكويت غير المحلى، والموز، والحساء، والخضروات المسلوقة، والروب.



8- حساسية الجلوتين:



ينصح بتناول الأغذية الخالية من الجلوتين مثل الأرز، والبطاطا، والكينوا، وفول الصويا، والفواكه، والخضروات، واللحوم، والبيض، وتجنب الأغذية التي تحتوي على الجلوتين، مثل القمح والأطعمة المصنوعة منه، مثل الخبز، والكعك، والمعكرونة، وكذلك الشعير.



9- هشاشة العظام:



ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم، مثل الحليب ومنتجاته، البرتقال، حليب الصويا، الفول، اللوز، الخضروات الورقية الخضراء، كما ينصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين "د".



10- ارتفاع ضغط الدم:



ينصح بالتقليل من الصوديوم "الملح"، والإكثار من تناول الفواكه، والخضروات، والألياف، والسمك، والتقليل من شرب الكافيين، مثل القهوة، والشاي، بأقل من كوبين في اليوم، وكذلك يمكن اتباع حمية "داش" "Dash Diet " المخصصة لوقف ارتفاع ضغط الدم وترتكز على الفواكه والخضار ومنتجات الألبان قليلة الدسم، كما أنّها تحتوي على القليل من اللحوم الحمراء، والسكريات، والدهون المشبعة، والكولسترول، وتعتبر وسيلة مثالية لعلاج ارتفاع ضغط الدم، والوقاية منه.