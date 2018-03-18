اليوم العالمي لمتلازمة داون

إن متلازمة داون، عبارة عن خلل جيني يحدث خلال تكوين الأجنة، غالباً نتيجة وجود نسخة إضافية من كروموسوم رقم 21، حيث أن خلايا جسم الإنسان تحتوي على 23 زوج من الكروموسومات، ولا يعرف سبب هذا الخلل الجيني، لكن يرجع العلماء ذلك إلى تقدم عمر الوالدين، أو وجود طفل في العائلة مصاب بالمتلازمة قد يزيد من خطورة الإصابة به.

هناك عدة أنواع لمتلازمة داون، تختلف فيما بينها من خلال وجود خصائص وسمات جسدية وسلوكية مميزة، ولكن هذه الخصائص تختلف في شدتها وليس بالضرورة أن تكون كلها مجتمعة، حيث أن هناك نوع يسمى (الموزاييك) يشكل حوالي 1% من المصابين بالمتلازمة، وغالباً يتمتع المصابون به بمعدل ذكاء أعلى من باقي الأنواع، وقد تكون سماتهم الشكلية قريبة من الأشخاص الطبيعيين.

هناك العديد من الصفات التي يتمتع بها المصابون بمتلازمة داون، منها صغر حجم الرأس، استدارة الوجه، العيون منسحبة للأعلى مع وجود جلد زائد في زاوية العين الداخلية، صغر حجم الأذن، تسّطح في جسر الأنف، صغر منطقة الذقن، قصر في طول العنق، صغر حجم الفم وتضخم اللسان، ضعف حاسّة السمع، قصر القامة، عيوب خلقية في القلب، اختلال في الغدّة الدرقية، ضعف المناعة، ضعف في القدرات العقلية والذهنية وتأخر في النطق.



إن تشخيص متلازمة داون، عادة ما يتم أثناء الحمل بواسطة فحوصات عدة، منها تصوير بالموجات فوق الصوتية لتقييم كمية السائل الموجود في القسم الخلفي لعنق الجنين (nuchal translucency)، أو وجود كثافة في جلد الرقبة لدى الجنين (Nuchal fold)، وكذلك من خلال فحص عينة من السائل الأمنيوسي المحيط بالجنين (Amniocentesis)، أو فحص الكروموسومات الجنينية في دم الأم، فمن خلال هذه الفحوصات يتم تقدير احتمالية إصابة الجنين بمتلازمة داون، أو الكشف عن وجود مشاكل أخرى لدى الجنين.



ساهم تطور العلم الحديث والوعي المجتمعي في التقليل من المشاكل الطبية المصاحبة للمتلازمة، من خلال الفحوصات التي يتم إجراؤها بعد الولادة، للكشف عنها ومعالجتها مبكراً، وكان لأولياء الأمور دور كبير في تطور حالة الطفل، من خلال متابعتهم مع الطبيب، وإلحاقه في برامج معالجة النطق، واللغة، والمعالجة المهنية، والوظيفية، حيث تمكن العديد من المصابين بالمتلازمة من الاندماج في المجتمع والتمتع بحياة مستقلة قدر الإمكان.