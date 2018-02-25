الفيتامينات (الجزء الثاني)

فيتامينات ب الثمانية تشمل:

• فيتامين(B1) (ثيامين thiamin)

المصدر: الحبوب الكاملة، الفاصوليا المجففة، الشوفان، الأرز الأسمر، الكبد.

الفائدة: ضروري لصحة البشرة، الشعر، العضلات والدماغ، ومهم لوظيفة الأعصاب.

نقص الفيتامين: يؤدي إلى حرقان في القدمين، ضعف في الأطراف، وفقدان الشهية، والغثيان، والتعب، ومشاكل الجهاز الهضمي، وأمراض في القلب.

التسمم: معناه (ارتفاع مستوى الفيتامين عن الحد الطبيعي): لا يحدث ارتفاع عن المستوى الطبيعي، لأن الكلى تقوم بالتخلص من الزائد عن حاجة الجسم.

• فيتامين (B2) (ريبوفلافين riboflavin)

المصدر: منتجات الحليب، واللحوم، والجبن، والبيض، والكبد، والأسماك، والخضروات الورقية الخضراء الداكنة، والحبوب الكاملة.

الفائدة: مهم للأنزيمات (البروتينات) من حيث أداء وظائفها الفسيولوجية في الجسم.

النقص: يسبب نقص الفيتامين التهاب الفم الزاوي أي (تشققات في زاويا الفم)، التهاب اللسان، والتهاب الجلد الدهني.

التسمم: (ارتفاع مستوى الفيتامين عن الحد الطبيعي): لم يتم الإبلاغ عن أي آثار ضارة بعد تناول جرعات عالية.

• فيتامين(B3) (نياسين niacin)

المصدر: الفول السوداني، البازلاء، الكبد، الدواجن، الأسماك، اللحوم الخالية من الدهون، والنخالة.

الفائدة: قد يساعد في تقليل ارتفاع الكولسترول في الدم.

النقص: يسبب البلاجرا (pellagra) ومن أعراضه، التهاب الجلد، الإسهال، الخرف.

التسمم: (ارتفاع مستوى الفيتامين عن الحد الطبيعي): يسبب الاحمرار أو الحكة أو وخزاً في الوجه، والصداع، وآلام البطن، والإسهال، والغثيان، والقيء.

• فيتامين (B5) (حمض البانتوثنيك Pantothenic acid)

مصادره: البيض، الحليب، الدواجن، الأفوكادو، الفطر، البقوليات، والعدس، البطاطا الحلوة، والبروكلي.

فوائده: يشارك بشكل كبير، في الكثير من الوظائف البيولوجية الرئيسية في الجسم.

نقص الفيتامين: نقصه نادراً جداً، ولم يتم دراسته بدقة، ولكن قد يسبب تنميل الأطراف، وألماً في العضلات، وأحياناً، تعباً وغثياناً.

التسمم (ارتفاع مستوى الفيتامين عن الحد الطبيعي): غير محتمل الحدوث.

• فيتامين (B6) (بيريدوكسين Pyridoxine)

المصدر: الموز، المكسرات، البطاطس، الفاصوليا الخضراء، القرنبيط، الجزر، البازلاء، الأرز البني، سمك السلمون، الدجاج، التونة، والكبد.

الفائدة: يشارك في العديد من عمليات الأيض، وكذلك في إنتاج الهستامين والهيموغلوبين.

النقص: يسبب فقر الدم، والضعف، والأرق، وصعوبة في المشي، التهاب الجلد الدهني، التهاب الفم.

التسمم: (ارتفاع مستوى الفيتامين عن الحد الطبيعي): يسبب ألماً وخدراً في الأطراف.

• فيتامين(B7) بيوتين (biotin)

المصدر: الكبد، صفار البيض، منتجات فول الصويا، والخميرة.

الفائدة: يمكن أن يساعد في معالجة ارتفاع السكر في الدم، لدى الذين يعانون من داء السكري النوع الثاني، وهو مفيد لصحة الشعر والأظافر.

النقص: يسبب التهاب الجلد حول العينين والأنف والفم، التهاب العين، تساقط الشعر، الاكتئاب، خمولاً، ألماً عضليّاً، وتنميلاً، كما يجعل الأظافر هشةً، ورقيقةً.

التسمم: (ارتفاع مستوى الفيتامين عن الحد الطبيعي): لا توجد أعراض في حال ارتفاعه عن المستوى الطبيعي.

• فيتامين (B 9)(حمض الفوليك Folic acid)

المصدر: الكبد، السبانخ، الأفوكادو، العدس.

الفائدة: مهم في 3 أشهر الأولى من الحمل، حيث يُقلّل من التّشوهات الخلقيّة في الجنين، وخاصّةً تشوّهات الأنبوب العصبيّ، قد يقي من بعض أنواع السرطانات، وأمراض القلب، ويعمل على إنتاج خلايا الدّم الحمراء، ومهم لصحة الجهاز العظمي والعصبي والمناعي.

النقص: يؤدي نقصه إلى فقر الدم الخبيث (Pernicious anemia)، التهاب اللسان، والاكتئاب، تشوهات الأنبوب العصبي والمخ في الجنين.

التسمم: (ارتفاع مستوى الفيتامين عن الحد الطبيعي): إنّ خطر السمية منخفض، لأن حمض الفوليك هو فيتامين قابل للذوبان في الماء، ويتم إزالته بانتظام من الجسم عن طريق البول.

• فيتامين(B12) كوبالامين (Cobalamin)

المصدر: الكبد، الحليب، السمك، اللحوم، العدس، السبانخ.

الفائدة: مهم جداً لصحة الأنسجة العصبية، ولوظيفة الدماغ، كما يساهم في إنتاج خلايا الدم الحمراء.

النقص: يسبب نقص الفيتامين فقر الدم الخبيث (Pernicious anemia)، والتعب، والخمول، والاكتئاب، وضعف الذاكرة، والصداع.

التسمم: (ارتفاع مستوى الفيتامين عن الحد الطبيعي): يعتبر نادر الحدوث، ولكن يمكن أي يسبب أعراضاً مثل الدوخة، الغثيان، القيء، الصداع.