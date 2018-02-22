تحدى عجزك من كتاب "نعم نستطيع"

تلقيت دعوة من جمعية حماية اللغة العربية بالشارقة، لحضور محاضرة يلقيها الشاب السعودي الذي كان يُتأتئ، وتغلب على التأتأة، وأصبح بطل العالم في الخطابة في مسابقة أجريت في الولايات المتحدة الأميركية.

قصته كانت مثيرة، ومشوقة، فحضرت المحاضرة، وحصلت على نسخة من كتابه "قوة الكلمة"، الذي يحكي مسيرته، وكيف تغلب على التأتأة، وما أن بدأت قراءة كتابه حتى أخذني من عالمي، لأغوص في مداخل النفس، ولم أشعر بالوقت، فوجدتني وقد أنهيت من قراءته في جلسة واحدة، فلم يكن بارعاً في الخطابة فقط، بل في الكتابة أيضاً.

من هو هذا الرجل الملهم والمليء بالحماس؟

كيف حقق كل هذه الإنجازات؟ وهو الذي كان في صغره محط سخرية الجميع، وللأسف حتى بعض معلميه في المدرسة كانوا يسخرون منه.

كان محمد القحطاني لا يتحدث في المدرسة، فكان معظم الوقت صامتاً حتى لا يحرج نفسه، وظل على هذا الحال حتى الصف الثاني الثانوي.



تلك المرحلة، كانت نقطة تحوله، عندما شجعه أحد زملائه، وطلب منه أن يلقي خطاباً في الطابور الصباحي، فاستغرب محمد من الفكرة، وظن أن زميله يريد توريطه، أو يلقيه في مصيدة، ليجعله أضحوكةً في المدرسة.

رفض محمد الفكرة في البداية، فألح عليه صديقه كثيراً حتى وافق، في صباح اليوم التالي ألقى خطاباً ثقيلاً جداً تأتأ كثيراً وحوَل الطابور الصباحي إلى مسرحية مضحكة، وما إن انتهى من الخطابة، حتى توجه إلى صديقه في الفسحة، وهجم عليه، وتعارك معه، لكن زميله قال له استمر، وأثنى عليه، فاستغرب القحطاني، وفي اليوم التالي ذهب إلى الطابور الصباحي وألقى خطبة أخرى، وظل يتأتئ لكنه كان هذه المرة واثقاً من نفسه، استمر في المشاركة بالإذاعة الصباحية، حتى تلاشت التأتأة شيئا فشيئاً.

بعد تخرجه من الثانوية، التحق بالبعثة الدراسية لشركة "أرامكو"، فغادر إلى الولايات المتحدة الأميركية، ودرس في مجال هندسة البترول.

وفي أثناء الدراسة، كان محمد يطور مهاراته في الخطابة، فانضم إلى النوادي الاجتماعية، وظل يقدم عروضاً للجمهور، وبعد تخرجه وعودته إلى السعودية، شارك في مسابقة الخطابة التي تقام على مستوى المملكة العربية السعودية، فأخفق في الموسم الأول ثم في الموسم الثاني، وأخفق مرة أخرى في الموسم الثالث والرابع، ولم ييأس، أو ينسحب، بل كان يزداد صلابةً وعزيمةً كُلّما أخفق.

وفي الموسم الخامس حقق المركز الأول على مستوى المملكة العربية السعودية، وتفوَق على 10 آلاف مشارك، وأهله هذا الإنجاز لأن يشارك في بطولة العالم للخطابة، التي تقام في لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركية، والتي يشارك فيها كبار المفوهين، والمتحدثين العالميين، والمؤثرين في الخطابة.

هل سينجح هذا الشخص الذي كان في يوم من الأيام لا يرد السلام على الناس مخافة التأتأة؟

هذه المسابقة ليست عادية، بل ذات التاريخ الطويل الممتد منذ عام 1924 في أميركا، وتدور أحداثها في أكبر مسارح الإبداع في العالم.



ذهب محمد القحطاني إلى أميركا، وكله أمل أن يحقق مركزاً متقدماً في هذه البطولة العالمية، كثف من التدريب حتى آخر لحظة في المسابقة، ونجح في التصفيات.

وفي اليوم الأخير، قدم مع 10 متسابقين من مختلف الدول الخطبة أمام عشرات الآلاف من الحضور، كان قلب محمد يخفق، وكان أكثر شيء يخشاه هو أن يتأتئ في هذا الخطاب.



ما أن صعد على المسرح، وقدم خطبته الحماسية والمؤثرة، حتى ضجت القاعة تصفيقاً له، فلقد أثار حماس الحضور برائعته،

هنا، أحس محمد أن جبلاً أزيح عن صدره، وجلس ينتظر النتيجة، فكانت: محمد القحطاني من المملكة العربية السعودية بطل العالم في الخطابة لعام 2015.



وقال في نفسه، سبحان الله، ما أشبه اليوم بالبارحة.

كنت في السابق، في نفس الموقف، وفي الطابور الصباحي، أُلقي الخطبة فيضحك الجميع من تأتأتي، وها أنا اليوم بعد عمل وجهد ومثابرة، أصبحتُ بطل العالم أجمع في الخطابة،

وأقف أمام العشرات بل الآلاف، وهم يصفقون لي، ويحيونني على هذا الإنجاز الفريد.

محمد القحطاني رفع علم بلاده، ومثلها أفضل تمثيل في المحافل الدولية، وها هو ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز يستقبله في وطنه، ويثني عليه ويشكره على تمثيل بلده المشرف في الخارج.

والخلاصة: لا يوجد شيء في الحياة اسمه عجز.