الفيتامينات (الجزء الأول)

هناك 13 نوعاً من الفيتامينات:

- 4 أنواع، يمكن تخزينها في الجسم، وهي الفيتامينات (A، D، E، K).

- 9 أنواع، لا يمكن تخزينها في الجسم، لذلك يجب أن تؤخذ بشكل يومي من مصادرها المختلفة، كالغذاء، وهي (فيتامينات B الثمانية وفيتامين C).

فيتامين (أ A)

مصدر الفيتامين: كبد البقر، البيض، الروبيان، السمك، الحليب المدعم، البرتقال، الخضار الورقية، الجزر، اليقطين، القرع، السبانخ، حليب الصويا.

فوائده: ضروري للرؤية، ولصحة الأنسجة والجلد، ويلعب دوراً في نمو العظام، والجهاز المناعي، وقد يحمي من الماء الأبيض (cataract).

نقص الفيتامين: يؤدي إلى الغثيان، الصداع، التعب، فقدان الشهية، جفاف الجلد، العشى الليلي (صعوبة الرؤية أثناء الليل)، ويقلل من المناعة.

ولكن ارتفاع مستوى الفيتامين عن الحد الطبيعي يعرف بالتسمم، ويؤدي إلى تشوهات خلقية في الجنين أثناء الحمل، وتغيرات في الرؤية (ضبابية)، وتساقط الشعر.

فيتامين (ج C)

مصدره: الفواكه (خاصة الحمضيات)، البطاطا، القرنبيط، الفلفل الحلو، السبانخ، الفراولة، الطماطم.

فوائده: مهم في التئام الجروح، ويعمل كمضاد للأكسدة، كما يساعد الجسم على امتصاص الحديد، ويساعد في صنع الكولاجين.

نقصه: يسبب كدمات في الجسم، التهاب ونزيف اللثة، جفاف الشعر والجلد، جفاف العين، فقدان الشعر، آلام المفاصل، تأخر التئام الجروح.

في حين ارتفاع مستوى الفيتامين عن الحد الطبيعي يسبب الإسهال، وانتفاخ البطن، وحصى الكلى، وتآكل مينا الأسنان.

فيتامين (د D)

المصدر: إنّ تعرض الجسم لأشعة الشمس يُمكّنه من صنع الفيتامين تحت الجلد، ولكن يوجد فيتامين (د) بكميات قليلة في البيض، وفي الأسماك الدهنية، والحليب المدعم.

الفائدة: يساعد على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم، ويساعد في بناء العظام والأسنان.

النقص: إن نقص فيتامين د، يسبب الكساح ولين العظام، ونقص الكالسيوم.

التسمم: أيّ (ارتفاع مستوى الفيتامين عن الحد الطبيعي) يسبب ارتفاعاً في مستوى الكالسيوم والفوسفات، وحصى الكلى، وآلام العظام.

فيتامين (هـ E )

المصدر: يوجد في الزيوت النباتية، اللحوم، البيض، الخضار الورقية، والمكسرات.

الفائدة: مضاد للأكسدة، يساعد في الحفاظ على صحة الجلد والعينين، ويقوي جهاز المناعة، ويمنع الخرف والزهايمر.

النقص: إن نقص فيتامين (هـ ) يسبب اضطرابات عصبية وعضلية، وتكسر الدم.

التسمم: بمعنى (ارتفاع مستوى الفيتامين عن الحد الطبيعي)، يؤدي إلى زيادة خطر النزيف.

فيتامين (ك K )

مصادر الفيتامين: الخضروات الخضراء مثل السبانخ، كما يوجد في القرنبيط، والملفوف، والأسماك، والكبد.

الفائدة: مهم لتخثر الدم.

نقص الفيتامين: يسبب سهولة التعرض للكدمات، والنزيف، مما يؤدي لوجود الدم في البراز والبول، وبالتالي فقر الدم.

التسمم: أيّ (ارتفاع مستوى الفيتامين عن الحد الطبيعي) يسبب تكسر الدم، واصفرار الجلد، وبياض العين.