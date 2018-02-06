أولمبياد سيدات العرب

وتعزيزاً لهذا التوجه الحكيم من القيادة الرشيدة، تستضيف عاصمة الأدب والثقافة والفن المعرفة الشارقة، هذه الأيام دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات في نسختها الرابعة، وبرعاية كريمة من قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وبمشاركة قياسية وصلت إلى 66 نادياً من 16 دولة، وبلا شك أن هذا التجمع العربي يعزز وينمي ويطور الرياضة النسائية في الدولة كثيراً، ويصقل مهارات لاعبات منتخباتنا الوطنية ويكسبهن المزيد من الخبرات التنافسية، التي تساعدهن في المشاركات الأخرى.

ملف الرياضة النسائية وتطويره سيكون حاضراً بقوة أمام الهيئة العامة للرياضة بتشكيلها الجديد، ونقترح إشهار اتحاد خاص بالألعاب النسائية، وتفعيل دوره، ودعم أندية الفتيات المنتشرة بالدولة، وإشراك كليات الطالبات في المنافسات الرياضية، وفتح المجال أمام المقيمات بالانضمام إلى الأندية، وإقامة البطولات والمسابقات المنظمة بجميع الألعاب، واستقطاب الأجهزة الفنية عالية الكفاءة للمنتخبات الوطنية للسيدات، وإنشاء الملاعب الخاصة، وتقديم الخدمات اللوجستية المطلوبة، لتسهيل عملية ممارسة الفتيات للرياضة.

"لقد انتشل الإسلام المرأة من ظلمات القهر والاستعباد والجهل والتخلف وأقر لها شخصيتها وكفل لها حقوقها في شتى المجالات." زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله)