متلازمة النفق الرسغي (carpal tunnel syndrome) عبارة عن مجموعة من الأعراض، تنتج بسبب وجود ضغط على أحد أعصاب اليد والمسمى بالعصب المتوسط (median nerve)، والذي يمر خلال نفق الرسغ، وهو عبارة عن ممر ضيق في الرسغ (المعصم)، يتكون من مجموعة من الأربطة والأوتار والعظام.

ماهي الأسباب؟

غالبية الحالات لا يُعرف لها سبب محدد وواضح، حيث يمكن أن تحدث المتلازمة مع أي حالة تسبب ضغط على العصب المتوسط في الرسغ (المعصم)، ومن أكثر الأسباب شيوعاً، هي السمنة، الوراثة، الحمل وتغييراته الهرمونية، التهاب المفاصل الروماتويدي، قصور الغدة الدرقية، مرض السكر، وجود إصابات سابقة أو كسور في الرسغ، وكذلك العمل باستخدام الأدوات الهزازة، والأعمال التي تتطلب قبضة قوية، أو تعريض المعصم لوضعيات خاطئة بشكل متكرر ولفترات طويلة مثل الكتابة على لوحة مفاتيح الكمبيوتر، لعب كرة اليد والتطريز وغيرها.

ما هي الأعراض؟

قد تظهر الأعراض في يد واحدة، أو كلتا اليدين معاً، ويمكن أن تبدأ في الرسغ ثم تمتد إلى اليد والذراع، ويشعر المصاب بالألم والتنميل والخدر أو الوخز في الأصابع وباطن اليد، ومع تطور الحالة يمكن أن يُحدث ضعفاً في الأصابع مع ضمور عضلات اليد، وتصبح قبضة اليد ضعيفة مع وجود صعوبة في إمساك الأشياء، ومن الممكن وقوعها، وقد يزداد الألم بالليل، وقد يخف عند هز اليدين عدة مرات.

كيف يمكن تشخيص هذه المتلازمة؟

يتم التشخيص عن طريق وجود الأعراض السابقة، وكذلك التاريخ المرضي والعائلي للمصاب، والفحص السريري، بالإضافة إلى بعض الفحوصات الأخرى، التي يمكن عملها في حالة الشك في التشخيص، مثل فحص تخطيط العصب، أو الأشعة.

كيف يمكن الوقاية من هذه المتلازمة؟

هناك العديد من الطرق الوقائية، منها أخذ فترات من الراحة خلال العمل، وعدم إرهاق اليدين لفترة طويلة، وكذلك تجنب ثني اليدين قدر الإمكان خلال العمل، وينصح باستخدام المعدات الوقائية حسب طبيعة العمل، وعدم استخدام قوة أكثر من اللازم عند تنفيذ أي عمل باليدين، وكذلك ينصح بعمل التمارين لليد حسب استشارة الطبيب قبل أي نشاط، وكذلك خلال فترات الراحة من العمل، وأخيراً ينصح بتخفيف الوزن في حالة السمنة، وعلاج الأمراض التي قد تؤدي إلى هذه المتلازمة كما ذُكر سابقاً.

ماهي طرق العلاج؟

هناك العديد من الطرق العلاجية، التي تعتمد على حالة المصاب ومدى شدة الأعراض والأسباب التي أدت إليه، حيث أن العلاج قد يعتمد على السبب المؤدي للمتلازمة، وبالتالي يجب علاج ذلك السبب، وأيضاً يمكن اللجوء إلى العلاج الطبيعي، ومسكنات الألم، وكذلك يمكن استخدام إبر الكورتيزون للتخفيف من الأعراض، ومن الممكن ارتداء جبيرة للرسغ (wrist splint) خاصةً عند الشعور بالألم، أو وقت العمل، وفي حال عدم التجاوب للعلاجات السابقة يمكن إجراء الجراحة كحل أخير.