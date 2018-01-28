الأسباب:

لا يوجد سبب معين أو واضح يؤدي إلى خشونة المفاصل ولكن هناك بعض العوامل التي قد تزيد من فرص الإصابة ومنها:

-التقدم في العمر، وأيضا تزداد نسبة الإصابة لدى الإناث

-الوراثة

- تعرض المفصل لإصابة سابقة

-نوع الوظيفة بالأخص التي تتطلب رفع الأحمال الثقيلة، الوقوف لفترات طويلة، أو المشي عدة أميال كل يوم.

-نوع الرياضة التي يمارسها الفرد حيث أن بعضها قد يزيد من فرص الإصابة مثل الملاكمة، كرة القدم، ركوب الدراجة وغيرها

الأعراض:

- ألم في المفصل

- تيبس في المفصل لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة غالبا في الصباح

- أصوات فرقعة أو طقطقة من المفاصل وخاصة عن تحريك المفصل

- تغيير في شكل المفصل بسبب نمو العظام الإضافية مما يجعل المفاصل تبدو منتفخة أو تورم المفاصل بفعل تراكم السوائل

- صعوبة في حركة المفصل المتضرر



التشخيص:

يتم التشخيص عن طريق التاريخ المرضي والعائلي للمصاب والفحص السريري، بالإضافة إلى ذلك يمكن في حالات معينة عمل فحوصات للدم وأشعة سينية أو رنين مغناطيسي في حال الرغبة في تأكيد التشخيص.

العلاج:

هناك العديد من الطرق العلاجية والتي يتم اختيارها للمصاب بناءً على مدى شدة الألم، وعدد المفاصل المتأثرة، مدى تطور الخشونة واختيار المريض للعلاج الملائم له بعد مناقشة الطبيب، ومن هذه الطرق:

-الراحة لعدة دقائق في حال ازدياد الألم سواءً مع ضرورة العودة للنشاطات والأعمال اليومية في أقرب فرصة لتجنب الضرر بالعضلات جراء قلة الحركة، ويمكن أيضا استخدام كمادات ساخنة أو باردة

-العمل على فقدان الوزن (في حال زيادته) لأنه قد يضع ضغطا إضافيا على المفاصل.

-العلاج الطبيعي وممارسة الرياضة بشكل منتظم مثل السباحة والمشي لتقوية العضلات المحيطة بالمفصل وبالتالي تقليل الألم

-استخدم ملحقات الأحذية أو العصي أو أي أجهزة أخرى تساعد في المشي



-استخدام الكريمات والمراهم أو الكبسولات التي تخفف من الألم وتجنب استخدامها لفترات طويلة والحرص على استخدامها عند الضرورة فقط مثل فولترين، بروفين، سيليبريكس وكريم كبساسين وغيرها.



-حقن إبر الكورتيزون في المفصل، وفي الحالات المتقدمة يمكن إجراء عملية لتبديل المفصل عند عدم نجاح العلاجات السابقة.



تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الطرق العلاجية المتداولة والتي لم تثبت فعاليتها أو قد تعطي نتائج بسيطة و يجب إتباعها بعد استشارة الطبيب مثل كبسولات المكملات الغذائية جلوكوزامين و كوندرويتين (Glucosamine/chondroitin)، العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) ، الإبر الصينية وغيرها.