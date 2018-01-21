الأسباب

إن القرحة القلاعية ليس لها سبب معين معروف، ولكن هناك عدد من المحفزات أو العوامل التي تساهم في ظهورها عند بعض الأشخاص مثل:



1- نقص بعض الفيتامينات مثل فيتامين ب 12 (vitamin b12) أو حمض الفوليك (folic acid) والحديد.

2- استخدام بعض المنتجات التي تحتوي على مادة سلفات لوريل الصوديوم (Sodium Lauryl Sulfate) مثل بعض أنواع معجون الأسنان.

3- التاريخ الوراثي العائلي للقرحة القلاعية.

4- التوتر النفسي، وأيضاً قد يظهر بشكل متكرر لدى بعض النساء في فترة الدورة الشهرية.

5- بعض الأطعمة مثل الشوكولاتة والفول السوداني والقهوة والمنتجات التي تحتوي على الغلوتين.

6- إصابة أو جرح جراء التنظيف الشديد للأسنان أو من التقويم أو من عض الشفاه أو اللسان غالباً بالخطأ أثناء تناول الطعام.

تجدر الإشارة أن القرحة القلاعية تحدث فقط في الفم ولا توجد أعراض أخرى مصاحبة لها، ولكن قد تحدث أنواع أخرى من القرحة المشابهة للقرحة القلاعية والتي يصاحبها أعراض أخرى مثل تقرحات العين والمناطق التناسلية وغيرها من الأعراض، لذلك في هذه الحالة يجب عمل الفحوصات الإضافية للوصول إلى التشخيص الصحيح، وقد تتضمن هذه الأمراض: فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ومرض سيلياك وغيرهما.

الأعراض

إن القرحة القلاعية تظهر فقط في الفم في الجزء الداخلي من الشفاه، اللسان، اللثة والجزء الداخلي من الخد، لذلك تظهر الأعراض مرتبطة فقط بمكان وجود القرحة مثل وجود الألم أو الحكة أو الحرقان وغالباً تزداد الأعراض عند تناول الطعام أو المشروبات.

تظهر القرحة القلاعية في البداية على شكل احمرار ثم تتطور إلى نتوء أبيض مائل للرمادي صغير مسطح ومحدد الحواف محاطاً بهالة حمراء وغالباً يزداد حجمه في الساعات الـ 48 الأولى، وقد يصل عدد التقرحات الصغيرة في الفم إلى 6 تقرحات وقد تتم عملية الشفاء بفترة من 7 إلى 14 يوماً.

التشخيص

يتم التشخيص غالباً عن طريق الأعراض والتاريخ المرضي والعائلي والفحص السريري، وكذلك يمكن عمل بعض فحوصات الدم للكشف عن وجود نقص فيتامين ب 12 أو الحديد وحمض الفوليك، وفي حال تكرار التقرح أو وجوده لأكثر من 3 أسابيع يجب عمل فحوصات إضافية للكشف عن وجود أمراض أخرى أو اضطرابات هضمية مثل مرض سيلياك.

الوقاية والعلاج

هناك العديد من الطرق الوقائية والتي قد تقلل من ظهور القرحة القلاعية منها تجنب تنظيف الأسنان بشدة، والاهتمام بنظافة الفم، وكذلك الابتعاد عن المواد أو معجون الأسنان الذي يحتوي على مادة لوريل الصوديوم، وأيضاً تجنب الأطعمة التي قد تساهم في ظهور القرحة وتصحيح النقص في الفيتامينات في حال وجودها.

إن القرحة القلاعية لا يوجد لها علاج ويتم الشفاء منها في غضون أسبوع إلى أسبوعين، لكن هناك بعض الطرق التي قد تقلل من الأعراض مثل العلاجات الموضعية في مكان القرحة لتخفيف الألم والحرقان ومنها الكريمات التي تحتوي على الستيرويد (الكورتيزون) مثل كيناكورت(Kenacort) والكريمات المخدرة والتي تسكن الألم مثل ليدوكين (Lidocaine) واستخدام غسول الفم مثل كلورهيكسيدين (Chlorhexidine)، وفي حال عدم الاستجابة للعلاجات السابقة يمكن استخدام الأدوية الأخرى حسب إرشادات الطبيب.