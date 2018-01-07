1- ما هي أعراضه؟

يحدث احمرار في الجلد وتورم وأحياناً يصاحبه صديد بعد 3 إلى 10 أيام من عضة القطة وأحيانا قد تمتد الفترة إلى 3 أسابيع، وكذلك يحدث تورم في الغدد الليمفاوية وخاصة حول الرأس والرقبة والذراعين، ومن المحتمل وجود أعراض أخرى مثل: الحمى، الصداع، الشعور بالتعب الشديد وفقدان الشهية، وفي حالات نادرة قد يسبب مشاكل في الرؤية وأمراض الكبد والقلب وغيرها.

2- كيف يتم تشخيص هذا المرض؟

في الأغلب يتم التشخيص عن طريق وجود الأعراض والفحص السريري وكذلك تعرض الشخص للعض أو الخدش من قطة، وأيضاً من الممكن إجراء الفحوصات للدم أو فحص الخزعة من الغدد الليمفاوية في حالة الاشتباه بأمراض أخرى وللتأكد من التشخيص.

3- كيف يتم العلاج؟

إن أعراض مرض خدش القطة يمكن أن تتحسن دون أي علاج لكن غالباً ما يصف الأطباء المضاد الحيوي لعلاج العدوى.

4 -هل يمكن الوقاية من هذا المرض؟

يمكنك تقليل فرص انتقال هذا المرض عن طريق بضع خطوات يمكن إتباعها ومنها:

● تجنب اللعب أو التعامل مع القطط بطرق قد تؤدي إلى العض أو الخدش وكذلك تجنب اللعب مع قطط الشوارع.

● غسل اليدين بعد اللعب مع القطط.

● علاج القطط من البراغيث وإصحابها للطبيب البيطري بشكل دوري.

● يجب غسل مكان العضة على الفور بالماء والصابون في حال التعرض للعض أو الخدش.