تجدر الإشارة إلى أنه للإصابة بالأنيميا المنجلية يجب أن يكون كلا الوالدين مصابين بالمرض أو كلاهما حاملين لجين الأنيميا المنجلية، أما في حال حمل أحد الوالدين للجين فإن الأبناء إمّا أن يكونوا أصحاء أو حاملين للجين فقط.

الأعراض

هناك العديد من الأعراض التي تصاحب مرض الأنيميا المنجلية، ومن أهمها:

1. شحوب البشرة أو اصفرارها.

2. التعب والإرهاق وآلام شديدة خاصة في العظام.

3. مشاكل في الرؤية خاصةً في الشبكية.

4. تورّم مؤلم للقدمين واليدين.

5. تأخر النمو.

6. تكرار الإصابة بالعدوى البكتيرية.

7. متلازمة الصدر الحادة والتي يصاحبها الحمى، ألم في الصدر، السعال، أو ضيق في التنفس.

8. قصور مزمن في وظائف الكلى.

9. جلطة الدماغ.

10. تقرحات مزمنة في القدم.

التشخيص

يتم التشخيص عن طريق التاريخ المرضي والعائلي للمصاب والفحص السريري، بالإضافة إلى الفحوصات الأخرى مثل الصورة أو فيلم الدم والذي يوضح شكل كريات الدم الحمراء، وكذلك عد الدم الكامل (FBC)، ودراسة الجينات أو الهيموجلوبين عن طريق الفحوصات الخاصة.

العلاج

إن مرض الأنيميا المنجلي هو مرض جيني لذلك لم يتوصل العلم الحديث إلى علاج نهائي له، لكن هناك العديد من الطرق التي تساعد في التخفيف من الأعراض والمضاعفات مثل الأدوية لتخفيف الألم، مكملات حمض الفوليك، التطعيم والمضادات الحيوية للوقاية من العدوى، وفي الحالات الشديدة قد يحتاج المريض إلى الأدوية القوية مثل الهيدروكسي يوريا أو نقل الدم أو الجراحة.