حليب الأم وطرق حفظه

وينسب هذا التغيير في الرضاعة إلى اعتقاد الأمهات بعدم وجود طريقة لحفظ حليب الأم، في حال انشغالهن وخروجهن لفترات العمل الطويلة مما يؤدي إلى عدم حصول الطفل على كفايته من المغذيات والمضادات الطبيعية.

إن أساليب التخزين الصحيح لحليب الأم تتضمن حفظه لمدة 3 ساعات في درجة حرارة الغرفة، ويزداد المعدل إلى 4 أيام بعد حفظه في الثلاجة وإلى 3 أشهر إذا ما تم حفظه في الفريزر.

مع ضرورة التنبيه إلى أن عدد أيام الصلاحية تلك تلغى مع عامل شرب الطفل للحليب، إذ أنه لا ينصح بإعطاء الطفل ما تبقى من الحليب الذي لم يكمل شربه، لتجنب انتقال الميكروبات من لعاب الطفل وتكاثرها في القارورة في هذه الفترة.

ومن جانب آخر يعد نظام التبريد أو التجميد من الممارسات السليمة لتجنب انتقال بكتيريا ال staphylococci من ثدي الأم إلى الطفل وتدميرها عن طريق التحكم بعامل حرارة التبريد.

وعلى الرغم من عدم وجود أي خطورة على الطفل إذا ما تناول الحليب في درجة حرارة 5 درجة مئوية أو أقل إلا أنه يعد مستساغًا له بعد تدفئته.

ومن الممارسات الخطيرة التي انتشرت مؤخرًا هي تسخين الحليب في المايكرويف بهدف تدفئته للطفل، إذ أن المايكرويف لا يقوم بالتوزيع المتساوي للحرارة في سائل الحليب مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالطفل.

و أيضًا فإن التدفئة عن طريق المايكروويف تؤدي إلى الإضرار بالقيمة الغذائية للحليب و لاسيما تركيب المضادات الحيوية ( اللاكتوفيرين ) و التي تهاجم الفيروسات و الأمراض في جسم الرضيع، و التي لها دور أساسي في تقوية الجهاز المناعي، وبالتالي حصول الطفل على مناعة ضعيفة على الرغم من شربه لحليب الأم، إلا أن المعرفة الخاطئة تسببت في عدم حصوله على ما يلزمه من المغذيات التي تعزز نموه.

ويتم تذويب الحليب بطريقة صحية سليمة عن طريق نقله من الفريزر إلى الثلاجة قبل يوم واحد مع التنويه بعدم تجميده مرة أخرى بعد تذويبه.

كما ينصح بتخزين الحليب الطبيعي في عبوات زجاجية أو أكياس مخصصة لهذا الغرض في الثلاجة مع ضرورة كتابة التاريخ عليها لتجنب استخدامها بعد ثلاثة أيام وترتيبها حسب ذلك لتجنب التسمم الغذائي الناتج عن شرب الطفل لحليب طبيعي منتهي الصلاحية، وتستكمل الخطوات تلك بتدفئة الحليب في إناء زجاجي به ماء دافئ.

الرضاعة الطبيعية هي اللقاح الأول لمجتمعات أكثر صحة، وسلامة الحليب الطبيعي مع الحفاظ على جودته من دون التأثير على عناصره الغذائية، هو مصل الوقاية ضد الكثير من الأمراض والميكروبات التي تهاجم الرضع في العالم.