ارتبط صوت المعلق الرياضي الكويتي خالد الحربان ببطولة كأس الخليج منذ انطلاقتها بالبحرين عام 1970، عبر الإذاعة ومن ثم التلفاز، بنكهته الخاصة الخالية من التصّنع كسب القلوب، و بلهجته الكويتية السهلة أبهر جمهور الكرة، ودخل البيوت دون استئذان، نقل أجواء الملاعب وإثاراتها للمجالس والمقاهي، اشتهر بإطلاق الألقاب الجميلة على نجوم الملاعب، وانتشرت تعليقاته في الأوساط الرياضية الخليجية والعربية وتتلمذ على يده العديد من المعلقين من أبناء المنطقة، هو أحد أبناء الكويت المخلصين خريج جامعة حلوان المصرية بدأ حياته الرياضية عام 1966 وترأس اتحاد كرة اليد الكويتي لمدة 14 عاماً وتعتبر كأس الخليج العربي الرابعة أبرز محطاته وحظي بالتكريم في العديد من دورات الخليج.

في الإمارات نفخر كثيراً بوجود شيخ المعلقين علي حميد، الذي بدأ مسيرته عام 1973 معلقاً إذاعياً وكانت الانطلاقة من مباراة الأهلي والوصل في الدوري المحلي، وفي فترة وجيزة أصبح أحد أكفئ المعلقين العرب وأسندت إليه أبرز المباريات العالمية عبر اتحاد الإذاعات العربية، ارتبط بو محمد بكأس الخليج ومنتخب الإمارات منذ عام 1976، وكأس العالم منذ عام 1978، ولكن نقطة التحول في مسيرته كانت في المباراة الشهيرة التي جمعت البرازيل والأرجنتين في مونديال إسبانيا 1982، اشتهر بالحياد واتخذه نهجاً في عمله وجواز المرور إلى قلوب الجماهير ، وله أسلوب خاص في نقل المعلومة للمشاهد والوصف الدقيق لمجريات المباراة. حصل على وسامين في التعليق، الأول كان في تونس عام 1996 والثاني كان في القاهرة عام 1997، يعتبر علي حميد مدرسة في التعليق الرياضي وتتلمذ على يديه الكثيرون وفتح الطريق للعديد من الشباب للدخول في هذا المجال.

الوسط الرياضي الخليجي يمتلك قاعدة عريضة من المواهب الشابة في التعليق، وهم نخبة الوطن العربي في الوقت الحالي، وتتسابق القنوات للظفر بكسب رضاهم لأنهم هم من يصنعون الحدث ويضيفون الجمالية للمباريات الكروية.