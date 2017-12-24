2. ماهي أسبابه؟

هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى الرعاف، حيث أن الغشاء المخاطي للأنف غني بالأوعية الدموية الرقيقة التي تميل إلى النزف بسهولة.

ومما يلي أهم الأسباب التي تؤدي إلى النزيف:

-تعرض الأنف لضربة، أو كسر لعظمة الأنف.

-تعرّض الأنف وأغشيته للهواء الجاف، مما يؤدي إلى جفافها وبالتالي سيلان الدم.

- الإصابة بالإنفلونزا أو الزكام أو حساسيّة الأنف أو الجيوب الأنفية

-تعاطي المخدّرات أو تناول بعض الأدوية مثل: الأسبرين، الهيبارين والوارفرين وغيرها.

-إجراء العمليّات الجراحيّة للأنف

-أمراض الدم مثل الهيموفيليا، أو مشاكل تخثر الدم، كما أن بعض الدراسات تشير إلى احتمالية ارتباط نزيف الأنف بارتفاع ضغط الدم.

-أمراض الأوعية الدموية الوراثية و أورام الأنف.

-العبث في الأنف عن طريق الإصبع أو المواد الحادة.

-إدخال المواد الغريبة داخل الأنف كما هو الحال عند الأطفال، مثل إدخال الخرز أو البطاريات أو الألعاب الصغيرة إلخ.

- الاستخدام المتكرر لبخاخ الأنف، والذي يحتوي على المواد التي تقلل من احتقان الأنف، وكذلك التي تحتوي على الكورتيزون.



3. كيف يمكن تشخيصه ومعرفة السبب المؤدي إليه:

يتم التشخيص عن طريق التاريخ المرضي والعائلي للمصاب والفحص السريري، وكذلك عن طريق حدة الأعراض وغزارة النزيف أو وجود الأعراض المصاحبة له مثل الكدمات، وفي بعض الحالات قد يتم إجراء تحاليل الدم، أو الأشعة حسب ما تستدعي الحالة.



4. متى يجب استشارة الطبيب فورًا والذهاب إلى الطوارئ؟

يجب استشارة الطبيب فورًا عند وجود صعوبة في التنفس، التعب أو فقدان الوعي وشحوب الوجه، النزيف الغزير الذي لا يتوقف، وجود الأعراض الأخرى مثل ألم في الصدر، التعرض لإصابة في الوجه أو العملية الجراحية، استخدام الأدوية مثل الأسبرين والوارفرين.



5. هل هناك طرق وقائية؟ وما هو العلاج؟

هناك العديد من الطرق الوقائية التي قد تقلل من حدوث نزيف الأنف منها:

استخدام جهاز ترطيب الجو في المنزل، المحافظة على رطوبة الأنف باستخدام بخاخ الماء والملح في حالات الزكام وغيرها، عدم العبث بالأنف.

إن أهم خطوات العلاج الأولية هو التأكد من سلامة المصاب واستقرار حالته وبعدها معرفة مصدر النزيف والعمل على إيقافه باستخدام الطرق المختلفة منها:

- الضغط بالإصبع جهة النزف بشكل متواصل لمدة 10 دقائق للبالغين ولمدة 5 دقائق عند الأطفال في وضعية الجلوس مع ثني الرأس قليلاً إلى الأمام.

-في حال عدم توقف النزيف يتم وضع قطعة صغيرة من القطن، أو الشاش الممزوج بمحلول طبي في فتحة الأنف الأمامية لمدة 15-20 دقيقة.

- إذا لم يتوقف النزيف بالطرق السابقة قد يلجأ الطبيب لاستخدام المادة الكيميائية أو الجهاز الكهربائي للكوي أو وضع الشاش بشكل عميق في الأنف لإيقاف النزيف.

تجدر الإشارة أنه في حالة الشك بوجود جسم غريب مثل الخرز أو البطارية الصغيرة في أنف الطفل، يجب مراجعة قسم الطوارئ فورًا.