"آبل" العملاقة تعتزم خفض إنتاجية هواتف "آي فون"

الشارقة 24 - د ب أ:

تعتزم شركة "آبل" الأميركية لصناعة المنتجات الإلكترونية، خفض خطتها، لإنتاج هواتف "آي فون" جديدة بنسبة 10%، على مدار الـ 3 أشهر المقبلة.

وتشير هذه الخطوة إلى أن "آبل" تتوقع تراجع قطاع الاتصالات هذا العام.

وأفادت الصحيفة بأن "آبل" طلبت الشهر الماضي، إنتاج هواتف "آي فون" أقل من المقرر للربع الممتد من يناير الجاري حتى مارس المقبل.

وبحسب الخطة المعدلة، فإنه س يتم خفض إنتاج هواتف الـ "آي فون" القديمة والجديدة لتتراوح ما بين 40 و43 مليون وحدة، خلال الربع الجاري، مقارنة بالتوقعات السابقة بأن يبلغ الإنتاج ما بين 47 و48 مليون وحدة.

ويمثل الرقم الجديد تراجعاً بنسبة أكثر من 20%، عن عدد الوحدات التي باعتها "آبل" خلال نفس الربع من عام 2018، وبلغت 52,21 مليون وحدة.