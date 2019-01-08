الذكاء الاصطناعي والسيارات ذاتية القيادة تقنيات تتألق عام 2019

الشارقة 24 - د ب أ:

تواصل الحكومات والكثير من الشركات الرائدة في عالم التكنولوجيا على استحداث وإحراز براءات اختراع لعام 2019، حيث أنها تعمل من أجل ابتكار تقنيات تواكب العصر في القرن الـ 21، لتغيير أوجه الحياة التي تعيشها يومياً كالتطرق إلى الذكاء الاصطناعي وقيادة السيارات الذاتية، واستخدام برامج المساعدة الرقمية.

فأصبحت عبارة الذكاء الاصطناعي تتردد حالياً على كل لسان، قد وافقت الحكومة الألمانية على استراتيجية في هذا القطاع وعلى ضخ استثمارات تبلغ مليارات اليورو لتطويره، على الرغم من أن التعريف الدقيق له ليس واضحاً إلى حد ما.

وفي الوقت الحالي يشير الذكاء الاصطناعي، في الأغلب، إلى قدرة الآلة على محاكاة العقل البشري، بمعنى تصميم برامج كمبيوتر يمكنها أن تتعرف على النماذج في البيانات، وتخرج باستنتاجات من تحليلها، كما أن استخدام الذكاء الاصطناعي يعمل على تحسين نوعية الصور، وسرعة الحصول على المعلومات من محركات البحث على الإنترنت، أو الحصول على سلع معينة للراغبين في الشراء من المتاجر الإلكترونية.

كما أن التعرف على الأصوات، هو أحد الأمثلة المعقدة لمهام الذكاء الاصطناعي، حيث يجب أن يكون البرنامج قادراً على تحليل الصوت، وبنية الجملة المنطوقة والنص.

ويواجه قطاع النقل عملية تغيير واسعة النطاق، بتطوير السيارات ذاتية القيادة، وأصبحت شركة "وايمو"، وهي فرع من شركة غوغل، الأولى من نوعها التي تعرض سيارة أجرة ذاتية القيادة، وكانت قد طرحت بشكل أولي بضاحية من مدينة "فينسك"، بولاية أريزونا الأميركية، وتستعد شركات أخرى للقفز والدخول في هذا المجال، كشركات صناعة السيارات وشركات توريد المكونات، وكذلك شركات النقل التشاركي عبر تطبيقات الإنترنت مثل "أوبر"، وغيرها من الشركات الناشئة الأقل شهرة.

وقد يكون عام 2019 هو العام الذي توضع فيه فاعلية وجودة تقنياتها والحلول التكنولوجية محل الاختبار على أرض الواقع.

ومن الناحية التقنية يمكن لكثير من الأفراد حول العالم بالفعل استخدام هواتفهم المحمولة، بدلاً من البطاقات البنكية في معاملاتهم المالية، غير أن المستخدمين يشعرون بالحذر حتى الآن تجاه هذه الوسائل، التي لا يزال التعامل النقدي فيها أكثر رواجاً مقارنة بكثير من الدول.

ويثبت عام 2019 ما إذا كان تطبيقا "غوغل باي" و "آبل باي"، سيزيد من الإقبال على هذه التقنية، وما إذا كان اللاعبان الكبيران في مجال الهواتف الذكية، يمكنهما إقناع معظم قطاع المصارف باستخدام أنظمة السداد غير النقدي التي تم تطويرها، بدلاً من تطوير الأنظمة الإلكترونية الخاصة بها في هذا المجال.

وتركز كل من غوغل وأمازون على إدماج وسائل المساعدة الرقمية، التي يمكنها التحدث داخل كثير من الأجهزة على قدر الإمكان، وتم تطوير نماذج أولية تسمح لوسائل المساعدة الرقمية بأن تضاف إلى جميع أنواع الأجهزة الموجودة حالياً، وبهدف السماح للأفراد بزيادة مصاحبتهم لمثل هذه الوسائل الرقمية المساعدة طوال اليوم.