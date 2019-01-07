طلاب "الخدمات الإنسانية" يشاركون في "بطولة الروبوت" بأبوظبي

الشارقة 24:

يشارك طلاب مدرسة الأمل للصم ومركز الشارقة للتوحد التابعين لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في البطولة الوطنية للروبوت التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، بمشاركة واسعة لطلاب المدارس الحكومية والخاصة أواخر يناير الجاري.

وأشادت عفاف الهريدي، مديرة مدرسة الأمل للصم، بجهد الطلبة واجتهادهم وحرصهم على تعلم أدق التفاصيل التي ستمكنهم من اكتساب المعرفة والتقنية اللازمة للتفوق ليس في ميدان الروبوت وحسب بل في مجالات الحياة كافة.

وأكدت الهريدي أن مشاركة طلاب الأمل في البطولة ستكون من خلال ثلاثة فرق هي الروبوكاب، وفريق الفيكس آي كيو، وفريق الماينكرافت، يقوم على تدريبها ثلاثة مدربين من الوزارة، بالإضافة إلى مُعلِّمينِ من المدرسة مع وجود مُترجِمينِ للغة الإشارة.

من جانبه، أكد معلم التربية الخاصة في مركز الشارقة للتوحد، محمد وليد الشمالي، أن المشروع الذي سيقدمه طلاب المركز ويتدربون عليه صديق للبيئة وهو روبوت من فئة (فيشير تكنيك) يجسد محطة شحن للسيارات الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية وهذه المحطة مكونة من كافة الأقسام الأساسية.