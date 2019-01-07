140 جملة عن أسانج ممنوعة من التداول بين الصحافيين

الشارقة 24 – رويترز:

أخطر موقع ويكيليكس الصحافيين الأحد بعدم كتابة 140 جملة "زائفة وتشهيرية" عن جوليان أسانج مؤسس الموقع الموجود في سفارة الإكوادور بلندن منذ حزيران 2012.

ولم يتضح على الفور ما الذي أدى إلى توجيه هذا الإخطار للمؤسسات الإعلامية، لكن ويكيليكس أشار إلى صحيفة الجارديان البريطانية لنشرها ما أفاد بأنه تقرير زائف عن أسانج.

وأوضح موقع ويكيليكس في رسالة بالبريد الإلكتروني حملت عنوان رسالة قانونية خاصة، "غير قابل للنشر" بأن هناك مناخاً شائعاً من الادعاءات غير الصحيحة عن ويكيليكس وجوليان أسانج، بما في ذلك افتراءات مغرضة نشرتها وسائل إعلام كبرى.

وبالتالي، يقع على عاتق الصحافيين والناشرين بشكل واضح المسؤولية بالتأكد من الحقائق بدقة من مصدر رئيسي والاتصال بالقائمة التالية لضمان عدم نشر الأكاذيب الافترائية عن ويكيليكس أو جوليان أسانج.

واشتملت رسالة البريد الإلكتروني التي تألفت من 5 آلاف كلمة على 140 جملة أفاد "ويكيليكس" بأنها زائفة وتشهيرية مثل التأكيد على أن أسانج كان عميلاً أو ضابطاً في أي جهاز مخابرات.

وتصدر أسانج عناوين الصحف الدولية في أوائل 2010 عندما نشر ويكيليكس مقطعاً مصوراً عسكرياً أمريكياً سرياً لهجوم تشنه طائرات هليكوبتر من طراز أباتشي قتل 12 شخصاً في العاصمة العراقية بغداد بينهم اثنان من العاملين في رويترز.