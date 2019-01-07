تقنيات "الترطيب" الجديدة تدعم التعرف على الجثث في المكسيك

الشارقة 24 – أ ف ب:

يبذل أخصائيو الطب الجنائي في سيوداد خواريز المكسيكية، قرب الحدود الأميركية جهوداً مضنية للتعرف إلى الجثث المجهولة الكثيرة التي تنتشر في هذه المدينة المصنفة من بين الأعنف في العالم، خصوصاً بفعل الحرب المستعرة بين عصابات المخدرات المتناحرة.

جثة خورخي المتحللة كانت لتدفن من دون أي مراسم خاصة، على غرار ضحايا كثر في غير منطقة في المكسيك، لكن تقنية جديدة يستخدمها الأطباء الشرعيون، قائمة على إعادة ترطيب الجثث أتاحت التعرف إليها وتسليمها للعائلة.

ففي سيوداد خواريز في شمال المكسيك، أودت الحرب بين كارتلات المخدرات بحياة أكثر من 14 ألفاً و113 شخصاً خلال العقد الأخير.

وحوّل حجم العنف المستشري في المنطقة، الأطباء الشرعيين إلى خبراء قادرين حتى على ابتكار تقنيات جديدة في مجالهم.

فإلى جانب علم البالستيات، استحالت إعادة ترطيب الأنسجة المحنطة أو المتحللة، السلاح الرئيس لدى هؤلاء الأخصائيين لمكافحة الإفلات من العقاب، الذي يطبع أكثرية الجرائم، ومساعدة أهالي الضحايا في سعيهم الخائب في أحيان كثيرة للعدالة.

ويؤكد الطبيب الشرعي أليخاندرو هرنانديز كارديناس رودريغيز: "إذا ما أعدتم جثة متحللة لأعضاء من عائلة الشخص المتوفى من دون أن يتمكنوا من رؤيتها أو من دون أن تشبه بشيء فقيدهم، عندها سيعيشون إلى الأبد في حالة شك، حتى لو أكدنا لهم أن تقنيات علم الوراثة أثبتت صحة نسب الجثة بنسبة 99,99 %".

ويضيف: "إذا ما أعطيناهم جثة في وضع أفضل مع إعادة ترطيبها، سيكونون عندها متيقنين بأنهم حصلوا على جثة فقيدهم".

والتقنية التي نالت براءة اختراع سنة 2017، تحسّن مظهر الجلد والأعضاء وتتيح التعرف إلى الأوشام والندوب وأي علامات فارقة أخرى على جثة المتوفى، كما تسمح بتحسين رؤية بعض الأعضاء الداخلية وفهم الإصابات التي تسببت بالوفاة.