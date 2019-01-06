"آب ستور" يبلغ الرقم القياسي في مبيعات ليلة رأس السنة

الشارقة 24 - د ب أ:

حقق "آب ستور"، المتجر الإلكتروني للشركة الأميركية العملاقة "آبل"، رقماً قياسياً في أسبوع عطلة عيد الميلاد ويوم رأس السنة الجديدة، حيث كانت مبيعات أسبوع عطلة عيد الميلاد، أواخر ديسمبر الماضي، أكبر مبيعات أسبوعية في التاريخ.

وبلغت مبيعات المتجر الرقمي، للتطبيقات والألعاب الإلكترونية، خلال موسم عطلة عيد الميلاد أكثر من 1,22 مليار دولار، وسجلت مبيعات رأس السنة أيضاً رقماً قياسياً جديداً حيث زادت عن 322 مليون دولار، لتكون بذلك الإيرادات اليومية الأكبر في تاريخ "آب ستور".

وكانت الألعاب الرقمية وتطبيقات العناية الذاتية هي الأكثر طلباً، من بين فئات التطبيقات، التي اشتراها العملاء خلال عطلتي عيد الميلاد ورأس السنة.

وأشارت الشركة الأميركية، ومقرها في مدينة "كبرتينو" بالولايات المتحدة، أن ألعاب "فورت نايت"، و"بابج"، و"براول ستارز"، و"أسفلت 9"، و"مونستر سترايك"، وهي الألعاب الأكثر تنزيلاً من جانب العملاء.

وقد أطلقت "آبل" متجرها الرقمي "آب ستور"، منذ 10 سنوات، وتم إعادة تصميمه عام 2017، بالتزامن مع نظام التشغيل "آي. أو. إس. 11" للأجهزة الذكية من "آبل".