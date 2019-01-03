"أبل" تخفض توقعات المبيعات بسبب الصين

الشارقة 24:





خطوة غير معتادة اتخذتها أبل بعد أن خفضت توقعاتها للمبيعات الفصلية فيما عزاه الرئيس التنفيذي تيم كوك إلى تباطؤ مبيعات آيفون في الصين التي يرزح اقتصادها تحت وطأة الضبابية المحيطة بالعلاقات التجارية بين واشنطن وبكين.

وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها أبل تحذيراً بشأن توقعات إيراداتها قبل نشر النتائج الفصلية منذ إطلاق الهاتف آيفون في 2007.

وخفضت أبل يوم الأربعاء توقعاتها لإيرادات ربعها المالي الأول الذي انتهي في 29 ديسمبر كانون الأول إلى 84 مليار دولار وهو ما يقل عن توقعات المحللين البالغة 91.5 مليار دولار وعن توقعات أبل الأصلية التي وضعت إيرادات الربع نفسه بين 89 و93 مليار دولار.