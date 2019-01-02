غوغل تتلقى الضوء الأخضر لأجهزة استشعار حركة اليدين "سولي"

الشارقة 24 – رويترز:

وافقت الهيئات التنظيمية الأميركية على طرح غوغل لجهاز استشعار لحركة اليدين باستخدام الرادار يعرف باسم "سولي"

وذكرت هيئة الاتصالات الاتحادية في بيان أنها ستسمح لغوغل بتشغيل أجهزة استشعار "سولي" بمستويات طاقة أعلى من المسموح بها حالياً، وأضافت أن أجهزة الاستشعار يمكن تشغيلها أيضاً على متن الطائرات.

وأضافت الهيئة أن القرار سيخدم الصالح العام، من خلال توفير مواصفات مبتكرة للتحكم في الأجهزة، باستخدام تقنية تتبع حركة اليد دون لمس.

وأشارت هيئة الاتصالات الاتحادية إلى أنّ أجهزة استشعار سولي، تلتقط الحركة في مجال ثلاثي الأبعاد، باستخدام شعاع راداري لتمكين المستخدم من التحكم دون لمس في أداء مهام، يمكن أن تفيد من يعانون من ضعف في الحركة أو الكلام.

وتؤكد غوغل أن أجهزة الاستشعار، يمكن أن تتيح للمستخدمين الضغط على زر غير مرئي بين الإبهام والسبابة، أو إدارة قرص افتراضي يعمل من خلال ملامسة الإبهام للسبابة.

وتفيد الشركة، رغم أن أجهزة التحكم هذه افتراضية إلاّ أن الشعور بالتفاعلات يكون ملموساً، من خلال رد الفعل الذي يتولد بواسطة الإحساس بتلامس الأصابع.

وأوضحت غوغل بأن الأدوات الافتراضية، يمكن أن تقترب من دقة الحركة الطبيعية لليد البشرية، ومن الممكن تركيب أجهزة الاستشعار في الأجهزة القابلة للارتداء، والهواتف وأجهزة الكمبيوتر والمركبات.

ويمكن استخدام أجهزة سولي على متن الطائرات ولكن يجب الالتزام بلوائح إدارة الطيران الاتحادية، الخاصة بالأجهزة الإلكترونية المحمولة.