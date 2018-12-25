دبي تستضيف مؤتمـر "إنترنت الأشياء" 20 فبراير المقبل

الشارقة 24 – وام:

تستضيف دبي، يومي 20 و21 فبراير المقبل، النسخة السادسة من مؤتمر "إنترنت الأشياء 2019"، الذي يستقطب المديرين التنفيذيين، في كافة مستويات هذه الصناعة، مستهدفاً صانعي القرار في القطاعين الخاص والعام.

ويركز مؤتمـر "إنترنت الأشياء آي أو تي" الشرق الأوسط لعام 2019، على الجوانب التجارية للتحول الرقمي، والذي يكتسح كافة الصناعات، ليعمل على تغيير نماذج الأعمال، ويفتح الباب أمام خدمات وأسواق جديدة، لكل الأطراف الفاعلة التقليدية، والأطراف الجديدة المكتسحة للسوق، على حد سواء.

وتضم قائمة المتحدثين، مجموعة من القادة من ذوي المستويات العالمية، والذين يتسمون بمستوى فكري تقدمي يمتزجون جنباً إلى جنب مع الخبراء المحليين، من أجل تبادل وجهات النظر، حول الأعمال والتكنولوجيا والتحوّل التنظيمي اللازم، للاستفادة من الأعمال الجديدة.

يشارك بالمؤتمر، المدراء التنفيذيون لشركات سمارت دبي، وكريم، وبرايس، ووتر هاوس كوبرز، وديجيتال ماكينزي، و"دو" أرسنال إف سي، وسامسونغ، وشركة إس إيه بي، وساب، ودايمنشن داتا، ودي إل إﻴﻪ ﺒﻴﺒر، وعلي بابا، وغيرها الكثير، من الشركات، فيما سيركز المتحدثون بالمؤتمر على الاستخدام المبتكر للتكنولوجيات والتقنيات المصممة، لتشكيل أساس لقصص النجاح المستقبلية.

وذكر جوهان إهرستروم الرئيس التنفيذي للمؤتمر، أن مؤتمر "إنترنت الأشياء 2019"، يعد منصة مثالية لمناقشة أهمية علاقة الأعمال بالتكنولوجيا، فيما بين النظراء المختصين والمهنيين، عبر العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة، وذلك من خلال دراسات الحالة والرؤى الموضوعية والسيناريوهات الواقعية، والتواصل والربط الشبكي وورش العمل، التي تم طرحها حديثًاً والمقرر إقامتها في اليوم الثاني من المؤتمر.