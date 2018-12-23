سبيس إكس تطلق أول مهمة فضائية بمجال الأمن القومي لحساب أميركا

الشارقة 24 – رويترز:

أطلقت شركة سبيس إكس يوم الأحد، صاروخاً يحمل قمراً صناعياً عسكرياً أميركياً لتحديد المواقع من قاعدة كيب كنافيرال بولاية فلوريدا فيما يمثل أول مهمة تقوم بها شركة النقل الفضائي في مجال الأمن القومي لحساب الولايات المتحدة.

وانطلق صاروخ "فالكون 9" حاملاً قمراً صناعياً بلغت كلفته نحو 500 مليون دولار وقامت بتصنيعه شركة لوكهيد مارتن في الساعة 8:51 صباحاً بالتوقيت المحلي 13:51 "بتوقيت جرينتش".

وألغيت الأسبوع الماضي أربع محاولات لإطلاق الصاروخ من بينها محاولة يوم السبت ألغيت بسبب سوء الأحوال الجوية ومشكلات فنية.

ويمثل إطلاق الصاروخ بنجاح انتصاراً مهماً لشركة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك والتي قضت سنوات تحاول اقتحام السوق المربحة المتعلقة بإطلاق أقمار صناعية عسكرية والتي تهيمن عليها شركتا لوكهيد وبوينج.