يدٌ آليةٌ تعزف الموسيقى على البيانو بكامبريدج البريطانية

الشارقة 24- د ب أ:

ابتكر باحثون من جامعة كامبريدج البريطانية، يداً أليةً، تتكون من مواد صلبة وأخرى لينة تم تجميعها معاً، لتكون بديلاً للعظام والأربطة، ولكنها ليست بديلة للعضلات في اليد البشرية.

وتقوم اليد الآلية بحركات تعد بسيطة للغاية، مقارنة بيد الإنسان الحقيقية، إلا أنها تستطيع القيام بنطاق واسع من الحركات بفضل تصميمها الميكانيكي المتقدم، عن طريق استخدام "الحركات السلبية"، حيث أن الأصابع الآلية لا تقوم بحركات مستقلة عن بعضها، استطاعت هذه اليد تقليد حركات عزف الموسيقى دون الحاجة إلى تغيير الطبيعة الميكانيكية لليد أو الخامات التي استخدمت في صناعتها.

ومن الممكن أن تساعد نتائج هذه التجربة التي أوردتها دورية "ساينس روبوتكس"، المتخصصة بالمجال ذاته، في ابتكار إنسان آلي قادر على القيام بحركات طبيعية بشكل أكبر مع استخدام الحد الأدنى من الطاقة.

وخلال السنوات الأخيرة، بدأت المكونات اللينة تدخل في تصميمات الروبوتات، بفضل التقدم في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهو ما سمح للباحثين، بإضافة بعض الحركات المعقدة للأنظمة السلبية للروبوتات.