الزي المدرسي الذكي يشي بالطلاب عند هروبهم أثناء الدوام

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

باتت مدارس في جنوب الصين، تعتمد لباساً مدرسياً "ذكياً" لتعقب التلاميذ في محاولة لمعالجة مشكلة الفرار من المدرسة، وزيادة الحضور على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وتسمح الشرائح الذكية الموضوعة في اللباس الرسمي لهذه المدارس، بتحديد مكان التلاميذ وتسجيل موعد دخولهم وخروجهم من المدرسة، على ما أفادت الشركة التي تقف وراء أجهزة التعقب هذه.

وأوضح المدير، ران روشيانغ، الذي اعتمدت مدرسته في إقليم غايجو هذا اللباس في نوفمبر الماضي، عندما يدخل التلاميذ المدرسة يساعد هذا اللباس على التقاط صورة لهم وتصويرهم.

وأكد أن أكثر من نصف تلاميذ المدرسة البالغ عددهم 1400 يرتدون اللباس الذكي هذا، حيث اعتمدت ما لا يقل عن عشر مدارس في الإقليم وفي غوانشي المجاورة هذه التكنولوجيا، ففي حال غادر التلاميذ المدرسة من دون إذن ينطلق إنذار مسجل على ما جاء في تقرير أوردته "صحيفة "غلوبال تايمز.

ويترافق هذا اللباس مع أجهزة للتعرف على الوجوه منصوبة عند مداخل المدرسة، ويمكن لهذا اللباس أن يشعر بأن التلاميذ غيروا لباسهم فيما بينهم.

وأفاد مدير مدرسة غيجو، لين زوغوو للصحيفة نحن نختار ألا نتحقق من المكان المحدد للتلاميذ بعد دوام المدرسة، لكن عند اختفاء تلميذ أو تغييبه بشكل متكرر عن الدروس، يساعد اللباس على تحديد مكانه.