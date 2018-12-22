وسائل التواصل ترفع الوعي بالوقاية من السرطان

الشارقة 24 – أونا:





توصلت دراسة جديدة، إلى فائدة وسائل التواصل الاجتماعي، في أن تصبح وسيلة للوصول إلى الأشخاص الذين يعيشون في المناطق، التي قد تفتقر فيها المعلومات، حول وسائل الوقاية من السرطان .

وأظهرت النتائج، أن الاستراتيجيات الجديدة للاتصال، يمكن أن تكون وسيلة فعالة للوصول إلى السكان الذين يصعب توصيل المعلومات والاستراتيجيات الوقائية من مرض السرطان إليهم .

وفي هذه الدراسة، بدأ الباحثون في جامعة كولورادو الأميركية باستكشاف طرق لتذكير المرضى بأهمية الذهاب لإجراء فحصوات القولون، الذي يكتشف التغيرات في الأمعاء الغليظة.

وأوضحت الدكتورة أندريا دواير من مركز جامعة كولورادو للسرطان، أن الفكرة كانت هي بدء حملة الرسائل النصية للوقاية من السرطان، واشتملت على الإعلانات على قنوات إذاعية، وعروض ترويجية على موقع التواصل "فيسبوك"، وحتى نشرات منشورة محلياً، لتشجيع الأشخاص في المجتمع على إرسال رقم معين، لاختبار المعلومات أو التذكير بإجراء فحوصات السرطان.