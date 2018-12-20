"فيسبوك" في أروقة محاكم واشنطن بتهمة التقاعس عن حماية البيانات

الشارقة 24 – رويترز:

ذكر المدعي العام للعاصمة الأميركية واشنطن، أن المدينة رفعت دعوى قضائية على شركة فيسبوك بخصوص فضيحة تفجرت في وقت سابق هذا العام تشمل استخدام شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية لبيانات من موقع التواصل الاجتماعي العملاق على الإنترنت.

وأوضح المدعي العام كارل راسين في بيان أن فيسبوك تقاعست عن حماية خصوصية مستخدميها، وخدعتهم بشأن من وصل إلى بياناتهم، وكيفية استخدمها، وبالتالي عرضت المستخدمين لخطر التلاعب ببياناتهم، عندما سمحت لشركات مثل كمبردج أناليتيكا، وتطبيقات أخرى تمثل أطرافاً ثالثة بالحصول على البيانات الشخصية دون إذن المستخدمين.

وتأتي الدعوى القضائية بينما تواجه فيسبوك تقارير جديدة، تفيد بأنها كشفت بيانات مستخدميها لأطراف ثالثة دون إذنهم.

وتمكنت كمبردج أناليتيكا، التي عملت في الحملة السياسية للرئيس دونالد ترامب في مرحلة من مراحلها، من الوصول إلى البيانات الشخصية لعشرات الملايين من مستخدمي فيسبوك.

ويؤكد المدعي العام لواشنطن في الدعوى بأن عرض بيانات نحو نصف سكان العاصمة الأميركية لاستخدامها في أغراض سياسية خلال انتخابات 2016 الرئاسية، يُعبر عن تراخي الإشراف وقواعد الخصوصية المضللة في فيسبوك، التي سمحت لشركة الاستشارات بالحصول على المعلومات.