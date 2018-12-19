مصرف الشارقة الإسلامي يُطلق خدمة Apple Pay الإلكترونية للمدفوعات

الشارقة 24:

حرصاً منه على مواكبة أحدث التقنيات الإلكترونية والرقمية واعتماد الابتكارات في جميع عملياته، أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن إطلاق خدمة Apple Pay لعملائه في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتيح تحويل المدفوعات بطرق آمنة وسهلة وسريعة.

أعلن نبيل أبو علوان رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف، عن إطلاق خدمة المدفوعات الإلكترونية Apple Pay، التي تعد طريقة سهلة وسريعة وذكية لتسديد المدفوعات لجميع عملائنا من مستخدمي أجهزة Apple، بما فيها الهواتف والساعات والأجهزة اللوحية، حيث ندرك أهمية تفهم حاجات واهتمامات عملائنا المتغيّرة بمرور الزمن.

وستصبح جميع بطاقات المصرف الائتمانية والمسبقة الدفع وبطاقات الخصم، متوافقة مع منصة الدفع الجديدة.

وأضاف أبو علوان: "نحن على ثقة من أن إدخال هذه التقنية المبتكرة يشكل نقلة نوعية في خدمات المصرف، كما أنه يمكّننا من تحقيق أهدافنا بتسهيل ونشر المعاملات غير النقدية، والتي تضمن مستقبلاً مستداماً لنا وللأجيال القادمة".

وتعتبر ميزات الأمان والخصوصية جوهر تقنية Apple Pay للمدفوعات، فعندما يستخدم العملاء من حاملي بطاقات مصرف الشارقة الإسلامي، بطاقة الائتمان أو البطاقة مسبقة الدفع أو بطاقة الخصم، خدمة Apple Pay، فإن رقم البطاقة الفعلي لا يتم تخزينه على الجهاز، ولا على خوادم شركة Apple، وبدلاً من ذلك يتم إنشاء رقم محدد للجهاز ورمز آخر للمعاملة لا يتكرر، ولا يتم مشاركته مع الباعة أو المتاجر، وبالتالي لا يُسمح بربط عمليات الشراء بأي عميل محدد. كما سيواصل المستخدمون الحصول على جميع المكافآت والمزايا التي يقدمها المصرف.