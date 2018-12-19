فيسبوك يُغلق "متأخراً" حسابات ميانمار الموالية للجيش

مستخدم يطالع حسابه على فيسبوك على هاتف ذكي في يانجون عاصمة ميانمار – أرشيفية

الشارقة 24 – رويترز:

حذفت شركة فيسبوك مئات الحسابات والصفحات والمجموعات في ميانمار من شبكاتها الاجتماعية بعد أن اكتشفت ما أفادت بأنه سلوك مفبرك ومنسق، وله صلات بجيش البلاد.

وسبق أن حذفت الشركة حسابات، بينها حساب قائد الجيش بعد انتقادات اتهمت فيها بتقاعسها عن التحرك للتصدي لخطاب الكراهية في ظل العنف ضد الروهينجا المسلمين في البلاد.

وأعلنت فيسبوك في تدوينة، الثلاثاء، بأنها حذفت 425 صفحةً و17 مجموعة و135 حساباً من شبكتها الاجتماعية و15 حساباً من موقع إنستجرام للصور.

وأضافت أنها تواصل التحقيق في أمر صفحات أخرى، ضللت آخرين بشأن هوياتها، وما تقوم به، وربما تنتهك سياسة الشركة فيما يتعلق بالوصف المزيف.

وذكرت الشركة أن الصفحات التي تم حذفها شملت صفحات إخبارية تبدو مستقلة، وصفحات معنية بالترفيه، والجمال والموضة، وكانت كلها مرتبطة بجيش ميانمار.