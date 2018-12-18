مليار دولار لمقر "غوغل" الجديد في نيويورك

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن محرك البحث غوغل، المملوك لشركة ألفابيت الإثنين، أنه سيستثمر ما يفوق المليار دولار، لإنشاء مقر جديد في مدينة نيويورك، فيما يتوسع في وجوده في ممر التكنولوجيا في المدينة، على ضفة نهر هدسون.

وأكدت الشركة في مدونة على الإنترنت، أن المقر الجديد المؤجر الذي تفوق مساحته 1.7 مليون قدم مربعة، سيكون الموقع الأساسي لمؤسسة الأعمال العالمية لغوغل.

ويأتي ذلك بعد أن اختارت أمازون، نيويورك لتكون مقرها الثاني.

وأكد بيتر مويو نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الأبحاث في شركة تن-أكس كومرشيال، وهي أكبر منصة إلكترونية لشراء العقارات التجارية وبيعها، أن ما تحتاج الشركات إلى القيام به، هو الذهاب إلى حيث يريد الناس العمل، حيث يمكنهم الحصول على الموهبة، ونيويورك واحدة من تلك المدن التي أثبتت نوعاً ما أنها قادرة على جذب المواهب الشابة والتكنولوجية والمناسبة للألفية.

وأعلنت شركة جوجل في مارس، شراء سوق تشيلسي في مانهاتن، في صفقة بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار.