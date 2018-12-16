"آبل" قصة نجاح أخرى مع رسوم سنوبي وشخصيات بيناتس

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

تنوي شركة آبل إنتاج سلسلة من الرسوم المتحركة، يكون أبطالها الكلب سنوبي، وشخصيات بيناتس.

وأبرمت "آبل" هذه الصفقة مع المجموعة الكندية "دي اتش اكس ميديا" التي تملك 80 % من حقوق نشر قصص "بيناتس"، وسط "منافسة جدّ محتدمة"، بحسب ما ذكر المصدر، مؤكداً معلومات تداولتها الصحف.

ويقضي الاتفاق بأن تُنتج "دي اتش اكس" سلسلة جديدة من الرسوم المتحركة، وبرامج خاصة، وحلقات قصيرة تتمحور حول شخصيات "بيناتس"، وهم شلّة من الأصدقاء يرافقهم الكلب سنوبي.

وتشكّل هذه الصفقة المبرمة بين "آبل" و"دي اتش اكس ميديا" مؤشراً جديداً إلى طموحات المجموعة الأميركية في مجال خدمة الفيديو بحسب الطلب، التي توقعت عدة وسائل إعلام أميركية إطلاقها في العام 2019.

ومحتويات الفيديو المتوفرة راهناً عبر متجر "آي تونز" تنتج من قبل أطراف ثالثة وهي تباع كلّ على حدة، وليس ضمن رزمة الاشتراك.

وقد استعانت "آبل" التي تتخذ في كاليفورنيا مقراً لها بأسماء بارزة لإعداد منصتها الجديدة، من قبيل ستيفن سبيلبرغ، وجينيفر آنيستون، وريز ويذرسبون، وأوبرا وينفري.