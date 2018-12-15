قريباً.. حلم إمضاء عطلة في الفضاء قد يتحول إلى حقيقة

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

إنها السياحة الفضائية التي تسيطر على سوقها اليوم، شركتان أميركيتان خاصتان، الأولى هي "فيرجين غالاكتيك" التي أسسها الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون والثانية هي "بلو أوريجين" التي يملكها مدير شركة أمازون جيف بيزوس.

ولن يحظى زبائن الشركتين بفرصة الدوران حول كوكب الأرض إنما سيندفعون مسافة بضعة كيلومترات في الفضاء لدقائق معدودة.

ويكمن هدف هذه الرحلات في الاقتراب من خط كارمان الوهمي الذي يرسم حدود الفضاء على ارتفاع مئة كيلومتر، وهناك، تظلم السماء بحيث يصبح المرء قادراً على رؤية تقوّس الأرض بشكل واضح.

وستتيح شركة " فيرجين غالاكتيك" لستة ركاب الصعود على متن "سبايس شيب تو" المحمولة بطائرة، وعلى ارتفاع خمسة عشر ألف متر، ستنفصل عنها وتتجه إلى حدود الفضاء، وهناك سيحلق الركاب في ظل انعدام الجاذبية لعدة دقائق قبل العودة إلى الأرض والهبوط في ميناء فيرجين غالاكتيك الفضائي الواقع في صحراء موهافي في كاليفورنيا.

ويبلغ سعر البطاقة إلى الفضاء مئتين وخمسين ألف دولار أميركي.

أما الشركة المنافسة "بلو أوريجين" فقد طورت صاروخاً تقليدياً أطلقت عليه اسم نيو شيبارد سيحمل كبسولة تتسع لستة ركاب، فبعد عملية الإطلاق تنفصل الكبسولة لتستكمل مسارها في حين يعود الصاروخ إلى الأرض.