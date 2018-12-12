لأول مرة في الإمارات... خدمة تأمين المنازل لمشتركي eLife

الشارقة 24:

أعلنت "اتصالات"، الأربعاء، عن إطلاق خدمة "تأمين المنازل"، لكافة مشتركي eLife ، كخيار إضافي لتأمين كافة مستلزمات المنزل مقابل 10 دراهم شهرياً، شاملة قيمة الضريبة المضافة.

وتقدّم خدمة "تأمين المنازل" الجديدة تغطية تصل إلى 50 ألف درهم لمشتركي eLife، الأمر الذي يوفر لهم الحماية الكاملة لمحتوياتهم المنزلية مقابل 120 درهماً سنوياً، في حين تتوفر ذات الخدمة بتكلفة تفوق الـ 300 درهم سنوياً في السوق المحلي، مقارنةً مع السعر المُخفّض السنوي الذي توفره "اتصالات"، مما يعني أن باقة "الحماية المنزلية" ستُوفر ما نسبته 50% من التكلفة الاعتيادية، كما يمكن لمشتركي هذه الخدمة التأمينية الجديدة دفع قيمة التأمين السنوية على أقساط شهرية مُيسرة، كما أنها لا تتطلب أي مسح ولا حد أدنى من الالتزام.

وبهذه المناسبة، صّرح جوناثون هيسوم نائب الرئيس للخدمات المنزلية في "اتصالات" قائلاً: "يأتي إطلاق هذه الخدمة الجديدة تأكيداً على حرص اتصالات المستمر في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المبتكرة، بما يسهم في إثراء تجربة العملاء الشاملة".

أعرب نائب الرئيس للخدمات المنزلية في "اتصالات"، عن سعادته بإتاحة خدمة "تأمين المنازل" بأقل تكلفة في الدولة، لتكون بذلك في متناول الجميع.

كما أضاف هيسوم، أن خطوات الاشتراك في خدمة "تأمين المنازل" سريعة وسهلة للغاية، حيث يمكن لمشتركي eLife الاتصال بالرقم المجاني800101 أو زيارة أحد منافذ البيع التابعة لـ اتصالات، وسيتم الاشتراك بالخدمة بصورة فورية، والحيلولة دون القلق على المحتويات المنزلية في حالة وقوع أي طارئ.