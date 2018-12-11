وقف شبكة "غوغل بلس" بعد ظهور ثغرة أمنية جديدة

الشارقة 24 – د. ب. أ:

أكدت شركة خدمات الإنترنت الأميركية العملاقة، "غوغل" اعتزامها تقديم موعد وقف شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بها "غوغل بلس" بعد اكتشاف ثاني ثغرة أمنية في تطبيقات الشبكة، خلال العام الحالي، بما يعرض البيانات الشخصية للمستخدمين إلى خطر القرصنة، ويزيد المخاوف من ضعف قدرة شركة الإنترنت العملاقة على حماية خصوصية عملائها.

وذكرت "غوغل" أنها اكتشفت ثغرة أمنية تعرض المعلومات الشخصية لحوالي 52 مليون مستخدم لخطر الوصول إليها، من جانب مطوري تطبيقات خارجيين، وذلك قبل يوم واحد من إدلاء الرئيس التنفيذي للشركة، "ساندر بيشاي"، بشهادته أمام الكونجرس الأميركي لأول مرة.

وذكرت "غوغل" أن الثغرة الأمنية تعرض المعلومات مثل "الاسم، والبريد الإلكتروني، والمهنة، والسن" لخطر القرصنة من جانب مطورين من خارج الشركة، حتى لو كان المستخدم قد حدد حسابه، بأنه شخصي، ولا يمكن سوى للأصدقاء الوصول إليه.

كانت "غوغل" قد قررت في أكتوبر الماضي، غلق شبكة "غوغل بلس" أمام المستخدمين العوام، بعد اكتشاف تعرض بيانات حوالي 500 ألف مستخدم لخطر القرصنة.

وذكرت الشركة اليوم، أنه بعد اكتشاف الثغرة الجديدة، سيتم تسريع خطة الغلق، وأفاد ديفيد تاكير، مدير إدارة المنتجات في قطاع "جي سويت" الذي يضم مجموعة من خدمات غوغل منها "غوغل بلس" بأن الشركة قررت غلق كل تطبيقات غوغل بلس خلال 90 يوماً.