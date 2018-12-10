كوريا الجنوبية تتصدر العالم بسرعتي التحميل والرفع على الإنترنت

الشارقة 24 - د ب أ:

أظهر مسح جديد نشرت نتائجه، يوم الإثنين، أن كوريا الجنوبية تتصدر العالم، من حيث سرعتي التحميل والرفع، على الإنترنت اللاسلكي.

وأوضحت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، بأنه طبقاً لنتائج المسح الذي أجرته "الرابطة الكورية لصناعة الاتصالات"، على جودة خدمات الاتصالات المتنقلة، فقد بلغ متوسط سرعة التحميل عبر شبكة الإنترنت اللاسلكي 133.43 ميجابايت في الثانية، بكوريا الجنوبية.

وشمل البحث نيويورك وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس ولاس فيجاس بالولايات المتحدة، وتورونتو بكندا، وطوكيو باليابان، وهونج كونج، ولندن ببريطانيا، وباريس بفرنسا، وفرانكفورت بألمانيا وكوريا الجنوبية.

وسجل متوسط سرعة التحميل عبر شبكة الإنترنت اللاسلكي،31 ميجابايت في الثانية في نيويورك، و43.43 ميجابايت في الثانية بسان فرانسيسكو، و41.24 ميجابايت في الثانية بلندن، و53.53 ميجابايت في الثانية بباريس.

وباستثناء كوريا الجنوبية، جاءت تورونتو في المركز الأول من حيث متوسط سرعة التحميل، مسجلة 74.17 ميجابايت في الثانية، وهذا يمثل نصف متوسط السرعة في كوريا الجنوبية.

وبلغ متوسط سرعة الرفع عبر شبكة الإنترنت اللاسلكي في كوريا الجنوبية 34.04 ميجابايت في الثانية، في حين تراوحت المتوسطات في المدن الرئيسة بالخارج بين 17 و30 ميجابايت في الثانية.

أما بالنسبة لتقنية الواي فاي، فإن متوسط سرعتي التحميل والرفع بلغا 286.73 ميجابايت في الثانية، و296.86 ميجابايت في الثانية، على التوالي في كوريا الجنوبية.