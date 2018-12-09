الصين تغلق 1100 حساب على وسائل التواصل

الشارقة 24 – بنا:

أغلقت السلطات الصينية، حوالي 1100 حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى 31 موقعاً إلكترونياً، هذا العام، بسبب ممارستها أنشطة غير قانونية، مثل بث تعليقات مسيئة واستفزازية أو الابتزاز.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، عن وزارة الأمن العام، أن الشرطة وجدت أن بعض حسابات التواصل الاجتماعي، على تطبيقي "وي شات"، المملوك لشركة تنسينت وويبو، لفقت اتهامات ضد شركات وأفراد.

وأضافت الوزارة، أن هذه الحسابات أرسلت بعد ذلك، معلومات سلبية على الإنترنت، وطالبت بفدية مقابل حذفها.

وشددّت الصين في السنوات الأخيرة، قواعدها الصارمة للرقابة على الإنترنت، بإصدار قانون جديد، لفرض قيود على وسائل الإعلام، وإجراءات رقابية على المواقع الإعلامية، والحملات الدعائية، لحذف المحتوى غير المقبول.

وأغلقت السلطات هذا العام، حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، لأسباب تراوحت من نشر محتوى سيء، وإشاعات عن المشاهير، إلى مقالات اعتبرتها الرقابة غير سليمة، من الناحية السياسية.