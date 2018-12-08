"مايكروسوفت" تواجه تطور تقنية التعرف على الوجوه بـ 6 مبادئ

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

كشفت شركة مايكروسوفت الخميس عن جملة مبادئ في مواجهة تطور تقنيات التعرف على الوجوه، لحماية الحياة الخاصة لعملائها.

وكتب رئيس "مايكروسوفت" براد سميث في مدونة مرافقة لخطاب ألقاه في معهد "بروكينغز"، علينا التأكد من أن سنة 2024 لن تشبه صفحة من "رواية 1984" الشهيرة للكاتب جورج أورويل.

وذكر سميث من المبادئ اللازمة للديموقراطية هو ألاّ تكون هناك حكومة فوق القوانين اليوم، وهذا الأمر يتطلب إبقاء استخدام الحكومة تكنولوجيا التعرف على الوجوه ضمن نطاق دولة القانون، وأن من شأن تشريع جديد أن يضعنا على هذا الطريق.

وقد أقرت المجموعة 6 مبادئ لهذه التقنية، وهي العدالة، والشفافية، والمسؤولية، وعدم التمييز، وإعلام المستخدمين، والحصول على موافقتهم، إضافة إلى اعتماد مراقبة بشكل يتوافق مع القانون، وسيتم تفصيل هذه المبادئ ضمن وثيقة ستنشر قريباً.

وأضاف سميث ستبدأ شركة مايكروسوفت العمل بهذه المبادئ اعتباراً من نهاية الربع الأول من 2019، وستحث الشركات الأخرى على اعتماد تدابير مشابهة.

وتابع من المهم أن تبدأ الحكومات في 2019 بإقرار قوانين تحدد ضوابط لهذه التقنية، مشيراً إلى أن شركته ستضغط في اتجاه وضع أولوية لحماية الحياة الخاصة.