فيسبوك تتيح بيانات المستخدمين لـ "شركات معينة"

الشارقة 24 – رويترز:

سمحت شركة فيسبوك لشركات من بينها نتفليكس واير بي.ان.بي بالاطلاع على قوائم الأصدقاء الخاصة بالمستخدمين بعدما حجبت هذه البيانات عن أغلب التطبيقات الأخرى في 2015، وذلك حسبما جاء في وثائق كشف عنها داميان كولينز البرلماني البريطاني من حزب المحافظين والذي يحقق في شأن الأخبار الكاذبة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتقدم مراسلات داخلية تقع في 223 صفحة بين موظفين كبار من بينهم مارك زوكربيرج مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي بين 2012 و2015 دليلاً جديداً على مزاعم متداولة سابقة بأن فيسبوك أعطت أفضلية لشركات ومارست سلوكاً ضاراً بالمنافسة.

وتكشف الوثائق عن أن فيسبوك تتبعت نمو منافسين ومنعتهم من الاطلاع على بيانات المستخدمين المتاحة لآخرين.

وقد يستدعي الاطلاع على تفكير المدراء التنفيذيين في فيسبوك خلال تلك الفترة فحصاً جديداً لممارسات الشركة من جانب الجهات التنظيمية.

ودافعت فيسبوك عن نقاشاتها الداخلية وقراراتها لكنها أشارت إلى أنها ستخفف سياسة واحدة وصفتها بالقديمة تفرض قيوداً على استخدام المنافسين لبياناتها.