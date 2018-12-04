التحام مركبة مأهولة بمحطة الفضاء الدولية بعد فشل المهمة السابقة

الشارقة 24 – رويترز:

التحمت المركبة سويوز روسية الصنع، التي تحمل فريقاً دولياً مع محطة الفضاء الدولية، الإثنين، في أول رحلة مأهولة إلى المحطة منذ مهمة في أكتوبر، ألغيت لتهبط المركبة اضطرارياً بسبب عطل فني.

والتحمت المركبة في الساعة السابعة وأربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش، وعلى متنها رجل الفضاء الروسي أوليج كونونينكو ورائدة الفضاء من إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" آن مكلين، بالإضافة إلى دافيد سان جاك من وكالة الفضاء الكندية.

وكانت المركبة أطلقت في وقت سابق من قاعدة بايكونور في قازاخستان، وسط تدقيق شديد بسبب فشل المهمة التي كانت متجهة إلى محطة الفضاء الدولية في 11 أكتوبر، والتي انتهت بعد دقيقتين من الإقلاع، حين اضطر طاقمها المؤلف من شخصين للهبوط اضطرارياً نتيجة عطل فني.

وينضم الوافدون الجدد إلى رواد فضاء من وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة ناسا وروسيا، وهم في المدار منذ يونيو، لكن من المقرر أن يعودوا إلى الأرض بحلول 20 ديسمبر.