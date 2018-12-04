"سبيس إكس" تنطلق لوضع 64 قمراً صناعياً حول الأرض

الشارقة 24 – رويترز:

أطلقت شركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك، الصاروخ فالكون 9 من ولاية كاليفورنيا الأميركية، الإثنين، حاملاً 64 قمراً صناعياً صغيراً إلى مدار قريب من الأرض، في مهمة وصفتها الشركة بأنها أكبر مهمة من نوعها لصاروخ ينطلق من الولايات المتحدة.

والمهمة التي أطلق عليها اسم "إس.إس.أو-إيه"، هي ثالث رحلة للفضاء يقوم بها الصاروخ فالكون 9، مما يمثل حجر زاوية آخر على طريق تكنولوجيا سبيس إكس منخفضة التكلفة، التي تقوم على إعادة استخدام الصواريخ.

وانطلق الصاروخ فالكون 9 من قاعدة فاندنبرج التابعة للقوات الجوية في كاليفورنيا الساعة 10:34 صباحاً، بالتوقيت المحلي "18:34 بتوقيت غرينتش"، حاملاً الأقمار الصناعية التي تخص 34 شركة ووكالة حكومية وجامعة مختلفة، من بينها جامعة ايلينوي.

وقالت سبيس إكس إن المهمة "أحد أكثر المهام تعقيداً" لشركة سبيس فلايت الناشئة، التي تتخذ من سياتل مقراً لها، وهي الشركة التي رتبت المسارات لكل شركة من الشركات المنتجة للأقمار الصناعية.

وتأتي المهمة بعد أيام من إطلاق الهند صاروخاً يحمل 31 قمراً صناعياً للفضاء.